أمين الأمة أبوعبيدة بن الجراح: أحد العشرة المبشرين بالجنة

أبوظبي (الاتحاد)

الصحابي الجليل أبوعبيدة بن الجراح، أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي رضي الله عنه، سارع أبو عبيدة رضي الله عنه للإسلام في أيامه الأولى ليكون من السابقين الأولين، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنًا، وَأَمِيْنُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ»، هذه شهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبوعبيدة.

أسلم وهو من السابقين في الإسلام، وهو يحمل في قلبه أمانةَ الدين، وفي سبيل ذلك نجده رضي الله عنه يتحمل من المصاعب ويظهر من الجلد والشجاعة ما يجعله جديرًا بلقب أمين الأُمَّة لحمله الأمانة على خير وجه، فنجده يترك وطنه مكَّة مع المهاجرين للحبشة صيانة لدينه من إيذاء كفَّار قريش، ثم يترك وطنه للمرَّة الثَّانية إلى المدينة، امتثالًا لأمرِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، وفي المدينة يشارك أبو عبيدة في «بدر، وأحد»، فيبلي البلاء الحسن، ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى دخلت في وجنته حلقتان من المِغْفَرِ (الخوذة التي تحمي الرأس)، فأخذ أبو عبيدة بأسنانه إحدى حَلَقَتَيِ المِغْفَر، فنزعها، وسقط على الأرض وسقطت أسنانه الأماميَّة معه، ثم أخذ الحلقة الأخرى بسِنَّةِ أُخرى فسقطت!».

استمرَّ سيدنا أبو عبيدة بن الجرَّاح رضي الله عنه على عهده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمينًا على الدِّين، قائماً بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك استعان به خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله الفاروق عمر أميراً على الشام، فسار بين الناس بالعدل وكان زاهداً متواضعاً، حتى أن سيدنا عمر رضي الله عنه زاره في يوم من الأيام، قال لأبي عبيدة: «اذهب بنا إلى منزلك»، قال: «وما تصنعُ عندي؟ ما تريد إلا أن تبكي عليّ!»، فدخل فلم يرَ شيئاً، قال: «أين متاعك؟ لا أرى إلا لِبداً (الصوف المتلبد) وصَحْفةً (وعاء الطعام) وشنّاً (القربة من الجلد)، وأنت أمير، أعندك طعام؟»، فقام أبو عبيدة إلى جَوْنةٍ (وعاء يشبه السلة أو الجرة يوضع فيه الخبز) فأخذ منها كُسَيراتٍ، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له أبو عبيدة: «قد قلت لك: إنك ستبكي عليَّ، يا أمير المؤمنين إنما يكفي المرء القليل!».