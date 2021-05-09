جائزة «زايد للكتاب» تكرِّم الفائزين 24 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنظّم جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حفلاً افتراضياً لتكريم الفائزين في الدورة الخامسة عشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، في الـ 24 من مايو الجاري، بالتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021.

وتحتفي جائزة الشيخ زايد للكتاب في كلّ عام بنخبة من الأدباء والباحثين والمترجمين والناشرين والكتاب، ممن أثرت أعمالهم الحركة الفكرية والثقافية والأدبية والاجتماعية العربية والعالمية، وهذا العام، تكرِّم الجائزة ثمانية أدباء وباحثين من مصر وتونس والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى دار نشر لبنانية، تقديراً لنتاجهم الإبداعي والفكري المتميّز في ثمانية حقول.

وكانت الهيئة العلمية في جائزة الشيخ زايد للكتاب أعلنت سابقاً فوز الكاتبة المصرية إيمان مرسال بجائزة فرع الآداب عن كتاب «في أثر عنايات الزيات» الصادر عن دار الكتب خان عام 2019، فيما فاز الكاتب التونسي ميزوني بنّاني بجائزة فرع أدب الطفل والناشئة، عن قصة «رحلة فنّان» الصادرة عن دار المؤانسة للنشر عام 2020. أمّا جائزة الترجمة، ففاز بها المترجم الأميركي مايكل كوبرسون عن كتابه Impostures، وهو ترجمةٌ لكتاب «مقامات الحريري» من اللغة العربية إلى «الإنجليزية»، وأصدرته مكتبة الأدب العربي التابعة لجامعة نيويورك عام 2020.

وفـي فرع المؤلِّف الشاب، فازت الباحثة السعودية د. أسماء مقبل عوض الأحمدي بالجائزة عن دراسة «إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية - دراسة نقدية (1999 - 2012)»، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2020، فيما كانت جائزة فرع الفنون والدراسات النقدية من نصيب الباحث التونسي خليل قويعة، عن كتاب «مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة» الصادر عن دار محمّد علي للنشر عام 2020، أما جائزة فرع التنمية وبناء الدولة، ففاز بها بالجائرة الباحث د. سعيد المصري من مصر عن كتاب «تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني»، والذي أصدرته دار بتانة للنشر والتوزيع عام 2019.

وفازت الباحثة الأميركية طاهرة قطب الدين بجائزة فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى عن كتاب «الخطابة العربية: الفن والوظيفة» الصادر بـ«الإنجليزية» عن دار بريل للنشر عام 2019، فيما فازت دار الجديد اللبنانية بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية.

ويبث حفل التكريم مباشرةً عبر قناة جائزة الشيخ زايد للكتاب على «اليوتيوب»: @zayedbookaward.