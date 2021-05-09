الشارقة تحتفي بأربع قامات أدبية في السودان

الشارقة (الاتحاد)

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع عدد المكرمين في الدورة الثالثة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة، إلى أربعة أشخاص من كل دولة بدءاً من محطتها الثالثة العاصمة السودانية الخرطوم، في الـ 17 من الشهر الجاري.

إلى ذلك، قال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة: «تعزيزاً لدور الملتقى، فقد وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بأن يتم تكريم أربع شخصيات في كل دورة وفي كل بلد، اعتباراً من هذه الدورة، وسيتم استيفاء الدورتين السابقتين بعدد آخر من المكرمين قريباً».

وأضاف، أن «الملتقى الذي يهدف إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، يتوجه إلى السودان، حيث سيتم تكريم عيسى الحلو، ونبيل غالي، والحسن محمد سعيد، ومبارك حسن الخليفة»، موضحاً أنه سيتم تنظيم ندوة ثقافية، يشارك فيها مفكرون ونقاد وإعلاميون، إلى جانب أهل المحتفى به.

وذكر العويس، أن الملتقى تكريم للعطاء والإبداع والتشجيع لهما وهي المهمة الثقافية التي تقوم بها الشارقة بوصفها منارة الثقافة العربية، مؤكداً الحرص على استمرار هذه المبادرات من أجل تمكين المثقف العربي في مجتمعه، وتعزيز حضوره في الساحة الثقافية العربية، من خلال تنفيذ وتفعيل المبادرات المتعلقة بالشأن الثقافي.

ويذكر أن عيسى الحلو قاص وروائي وكاتب صحفي سوداني، عمل رئيساً بالقسم الثقافي بصحيفة الأيام السودانية، ثم بصحيفة السياسة والرأي العام والصحافة، ثم رئيساً لتحرير مجلة الخرطوم التي كان يصدرها المجلس القومي للثقافة والفنون بالسودان.

أما نبيل غالي فقاص وصحفي، صاحب مشاريع كبيرة في مجال الأدب والفكر، منها بببليوغرافيا القصة القصيرة السودانية إلى جانب كتاب ببليوغرافي آخر عن السرد النسائي في الرواية والقصة القصيرة.

والحسن محمد سعيد قاص وروائي، شارك في ندوات وملتقيات ثقافية في السودان، واليمن، ومصر، تدور كل الأحداث في رواياته في بيئات سودانية على الرغم من غربته الطويلة، وشخصيات رواياته تعبر عن واقع الحياة السودانية.

ومبارك حسن الخليفة شاعر وناقد وتربوي، له إسهامات في رفد الثقافة العربية المعاصرة، ونشرت له دواوين شعرية مثل «أغنيات سودانية» و«الرحيل النبيل».