تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري الكبير سمير غانم، الذي يعاني من تدهور في الحالة الصحية خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما تعمل المستشفى التي يعالج فيها على مضاعفة الأدوية الخاصة في بروتوكول علاج فيروس كورونا خاصة مع تخطي المرحلة الأولى والمقدرة بـ12 يوماً.

وبحسب المصدر الطبي لـ«الاتحاد» فإن حالة سمير غانم الطبية تستدعي بقاءه فترة أطول داخل العناية المركزة لتلقي أدوية وبروتوكول علاج فيروس كورونا، فيما يشرف على العملية العلاجية نخبة من الأطباء المتخصصين ومتابعة كبيرة من رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الدكتور حسام حسني، ومستشار الرئيس لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين.

في سياق متصل، فإن الحالة الصحية لزوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تشهد استقرارا خلال الساعات الأخيرة، حيث كانت تدهورت منذ فترة لتعاود مرة أخرى التحسن بشكل طفيف لتعود مستقرة مرة أخرى، مشيراً إلى أنها في مرحلة أفضل من سمير غانم الذي يعاني من أمراض مزمنة بشكل أكبر منها.

وحسب مصادر لـ«الاتحاد» فإنه لا يزال الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز يتلقيان العلاج داخل مستشفيات خاصة في القاهرة الكبرى، ولم يتم التطرق لسفرهما للعلاج في الخارج خلال الفترة المقبلة، حيث فضلت الأسرة استمرار تلقيهما العلاج في مصر، خاصة أن الحالة الصحية لسمير غانم تحديدا قد لا تسمح بسفره وركوب الطائرة.

وبحسب بروتوكول العلاج المصري فإنه يتم مضاعفة الأدوية المستخدمة في حال مرور أكثر من 12 يوم منذ بداية العلاج دون تعافي المريض من الإصابة وهو ما يمر به كلا النجمين منذ إصابتهما، فيما نجح بروتوكول العلاج في شفاء نجلتهما الفنانة دنيا سمير غانم والتي أصيبت في نفس الفترة الزمنية قبل أن تتماثل للشفاء بشكل كامل.