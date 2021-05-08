ضمن فعاليات «الشارقة القرائي للطفل 12».. استضافة 16 كاتباً عالمياً من مؤلفي كتب الأطفال

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في دورته الـ12، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «لخيالك» في الفترة بين 19 و29 مايو الجاري 16 كاتباً وروائياً أجنبياً، للمشاركة في فعاليات وجلسات المهرجان، التي تعقد على أرض الواقع في مركز إكسبو الشارقة، وبشكل افتراضي عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وتشمل قائمة الضيوف الذين يستضيفهم المهرجان على أرض الواقع، الكاتبة الكولومبية كلاوديا رويدا، صاحبة 30 كتاباً مصوراً التي تصدرت قوائم نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً، وتُرجمت كتبها إلى 15 لغة، كما ترشّحت في عام 2016 لجائزتي «هانز كريستيان أندرسن» و«أستريد ليندغرين».

كيفن شيري

وتضم قائمة الضيوف من الولايات المتحدة كلاً من الكاتب والرسام مات لاموث، الذي تندرج مؤلفاته ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في أدب الأطفال، والكاتبة أمبيكا أناند بروكوب، الكاتبة الرئيسة لسلسلة كتب «جرينفيت غايدز»، والكاتب كيفن شيري، مؤلف الكتاب المصور «أنا أكبر شيء في المحيط»، الذي فاز بجائزة «جمعية الرسامين» عن فئة أفضل عمل فني أصلي.

مات لاموث

ومن أوزبكستان يستضيف المهرجان الكاتبة والرسامة دينارا ميرتاليبوفا، مؤلفة كتب «ليلى إن سافرون» و«سليبنغ بيوتي»، وهي مصممة كتب أطفال تندرج ضمن القائمة الأكثر مبيعاً في العالم، وتتميز أعمالها الفنية بتفاصيلها الدقيقة وألوانها الغنية.

سوادي مارتن

ويشارك في المهرجان كل من سوادي مارتن من ساحل العاج وهي مؤلفة وناشطة في مجال نشر الوعي والمعرفة، إلى جانب كونها رائدة أعمال حيث تعد من الشخصيات المؤثرة التي تسهم في تشكيل الرأي العام في أفريقيا.

زنوبيا أرسلان

كما تشارك الكاتبة الباكستانية زنوبيا أرسلان، مؤلفة سلسلة «الكون الذي خلقه الله»، حيث تتناول في مؤلفاتها موضوعات تتعلق بالإيمان والقيم وتستلهم كتاباتها من العلوم والنصوص الدينية والطبيعة.

آبي كوبر

وتحل من اليابان ضيفةً على المهرجان، الكاتبة ميساكو روكس، وهي مؤلفة ورسامة قصص مصورة أو ما يعرف بفن «المانغا»، كما تقدم دروساً افتراضية عبر الإنترنت لمساعدة الأطفال على تعلم طرق وتقنيات رسوم فن «المانغا».

وتضم قائمة الضيوف المشاركين في الجلسات التي ينظمها المهرجان بشكل افتراضي، من الولايات المتحدة كلاً من الكاتبة نانيت هيفرنان، مؤلفة الكتاب المصور «ساعة الأرض»، الذي يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة، والروائية آبي كوبر، مؤلفة مجموعة روايات لليافعين منها «ستيكس آند ستونز»، و«بابلز»، و«فرند أوف فيكشن».

كيرتس جوبلينج

ومن المملكة المتحدة، يستضيف المهرجان كلاً من الكاتب كيرتس جوبلينج، مؤلف العديد من قصص وروايات الأطفال الأكثر مبيعاً، والروائية عائشة بوشبي، مؤلفة رواية «حفنة من النجوم»، وكاتي تسانغ وكيفين تسانغ وهما روائيان لقصص الأطفال واليافعين.

ويشارك من المملكة المتحدة أيضاً الكاتبة فرانسي فراندسن مؤلفة كتاب «هل للجدات أصابع خضراء؟»، وهي رسامة ومصممة وفنانة تشكيلية ومتخصصة بالعلاج النفسي عن طريق الفن، وسياستيان دي سوزا، وهو ممثل ومنتج وكاتب سيناريو وموسيقي.