ورشة «لوحة وفنان».. في «المستطيل الأدبي»

رأس الخيمة (الاتحاد)

ضمن الفعاليات الثقافية الرمضانية للمستطيل الأدبي برأس الخيمة، أقيمت ورشة فنية تحت عنوان «لوحة وفنان»، أعدّ لها وقدمها الفنان التشكيلي الإماراتي ناصر أبو عفرا، الذي قدّم شرحاً تفصيلياً حيّاً عن فن الرسم والتلوين وفن ترميم الصور، إذ قدّم أنموذجاً للوحة «حصن رأس الخيمة» أحد أهم المعالم التاريخية الإماراتية في الإمارة، واستعرض طريقة التلوين بريشة الفنان، وكيفية تظليل وتنسيق الصورة في المشهد النهاري والمشهد الليلي، مع التركيز على أدق تفاصيل اللوحة.

وشارك مجموعة من الحضور من مثقفين وشعراء وسينمائيين في إحياء الفعالية، حيث ساهم في تلوين اللوحة كل من أحمد العسم وسعيد الياسي وحمد صغران وأديب العسم وناصر البكر الزعابي وأحمد الكدري ونبيل عيسى الذي أهديت إليه «لوحة الحصن» المنجزة، نظير تاريخه الرياضي العريق كأقدم حراس مرمى نادي الإمارات الرياضي الثقافي، ونظير عمله التطوعي الثقافي في دعم المستطيل الأدبي وروّاد المكان، حيث علّق نبيل عيسى بالقول: كانت ورشة عمل مميزة ورائعة حيث تعاون الشباب في الإبداع في تشكيل اللوحة التي أنجزها الفنان ناصر أبو عفرا، متمنياً أن نعيد هذه التجربة مرة أخرى، وكم أنا فخور بتواجدي بين هذه المجموعة الجميلة من المثقفين الذين أشكرهم جميعاً لإهدائي اللوحة التي ساهمنا في تلوينها بفرشاة المحبة لوطننا الجميل الإمارات.

ناصر أبو عفرا مثقف إماراتي متعدد المواهب، فنان تشكيلي، فنان فوتوغرافي، شاعر، كاتب، وعازف عود، له العديد من الإصدارات في الشعر والفن التشكيلي، وله مشاركاته في العديد من المعارض الفنية في داخل الدولة وخارجها، وحصل على العديد من الجوائز.