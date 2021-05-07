«تورنر» للفن المعاصر تعلن عن المتأهلين

لندن (أ ف ب)

رشّحت خمس مجموعات فنانين لجائزة «تورنر» المرموقة، وهي جائزة بريطانية للفن المعاصر ستمنح في ديسمبر بعد إلغائها العام الماضي بسبب الوباء، كما أعلن متحف «تايت» البريطاني أمس.

وقال المتحف في بيان، إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مجموعات فنانين فقط من المتأهلين للتصفيات النهائية وليس فنانين فرديين.

وهذه المجموعات هي «أري كولكتف» و«بلاك أوبسيديان ساوند سيستم» و«كوكينغ سكشنز» و«جنتل/ راديكل» و«بروجكت آرت ووركس».

وأوضح المتحف أن «جميع المرشحين يعملون بشكل وثيق ومستمر مع المجتمعات في كل أنحاء المملكة المتحدة لإلهام التغيير الاجتماعي من خلال الفن».

وأضاف، «ممارساتهم التعاونية تعكس أيضاً التضامن وروح الجماعة التي ظهرت في الاستجابة للوباء».

وهذه المجموعات تثير مسألة إيرلندا الشمالية وتلقي نظرة على تنظيم العالم من خلال الطعام وترغب في تعزيز التقارب بين المجتمعات وتعزيز التعبير الفني للأشخاص الذين يعانون إعاقات عقلية وتتساءل عن المعايير السائدة لثقافة أنظمة الصوت داخل المهاجرين الأفارقة.

وسيتم الإعلان عن المجموعة الفائزة خلال احتفال في كاتدرائية كوفنتري (وسط إنجلترا)، عاصمة الثقافة البريطانية للعام 2021، في الأول من ديسمبر.

وسيحصل الفائز على 25 ألف جنيه إسترليني (34.900 دولار) أما المجموعات الأخرى التي تأهلت إلى النهائيات فسيحصل كل منها على 10 آلاف جنيه إسترليني (13.940 دولاراً).

كما ستعرض أعمالهم في متحف «هيربرت آرت غاليري أند ميوزيوم» في المدينة.

وفي عام 2020، استبدلت جائزة «تورنر» بمنح لدعم عشرة فنانين أثناء الوباء الذي أضر بشدة بقطاع الفن.