متخصصو أدب الطفل يثرون المهرجان بجلسات حوارية

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ12 التي تنظّمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، نخبة من الأدباء والفنانين العرب في سلسلة جلسات حوارية ونقاشية تجمعهم مع نظرائهم المشاركين من مختلف بلدان العالم، يعقد بعضها على أرض الواقع وأخرى (عن بُعد) عبر وسائل الاتصال المرئي.

يستضيف المهرجان، الذي يفتح أبوابه هذا العام من الساعة 4 عصراً، وحتى الـ10 مساءً، الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين، الذي عمل في العديد من المجالات الفنية كممثل ومؤلف ومقدم برامج، ونال شهرته من خلال تقديمه لفيديوهات قصيرة عبر شبكة الإنترنت تحت عنوان «30 ثانية»، كما لمع نجمه عبر «برنامج البلاتوه» الذي يعرض على قناة النهار الفضائية المصرية.

وتشارك من مملكة البحرين كاتبة قصص ومسرحيات الأطفال نسرين جعفر النور، التي تمتلك في رصيدها الكثير من المساهمات الثقافية والإبداعية، حيث قدمت ورشاً قصصية وفنية للطلاب، كما أن لها مشاركات عديدة في أبرز المجلات والملاحق المتخصصة بالأطفال، مثل مجلة العربي الصغير، وملحق أطفال الأنباء الكويتية وغيرها، ولها العديد من الإصدارات منها «عائدون يا قدس» و«قصة الفنان ومساعدة الألوان».

من سلطنة عُمان، تحلّ الشاعرة الدكتورة وفاء الشامسي ضيفة على قرّائها، فهي واحدة من الأصوات النسائية المميزة في الوسط الأدبي والإبداعي الخليجي والعربي، إذ صدر لها سلسلة من المؤلفات الشعرية والقصصية والمسرحية التي منحتها جوائز مرموقة مثل جائزة «أفضل تأليف في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل»، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي ضمن سلسلة «الكتب الثقافية للأطفال» للعام 2016، وغيرها من الألقاب.

ومن دولة الإمارات يستضيف المهرجان الفنانة والمصممة الرقمية عائشة الحمراني، والتي نالت شهرة فنية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إطلاقها لمشروعها الفنّي «منورة» الذي قدمته بتقنيات رسم حديثة ومبتكرة، تعكس خصوصية استثنائية في الطرح استلهمته من ذاكرة الطفولة.

ومن مصر أيضاً يشارك القاصّ والروائي وكاتب أدب الأطفال الطيب أديب، صاحب المجموعة القصصية «رحيل السنط»، و«كيف نربي أطفالنا»، وغيرها من الأعمال التي أوصلته ليكون عضواً في العديد من مسابقات التحكيم الأدبية، مثل مسابقة الصحفي الراحل محمود مهدي الأدبية، ومسابقة كتاب دار وعد للنشر.

ويحلّ على الحدث الكاتبة الأردنية المتخصصة في مجال أدب الطفل فداء الزمر، صاحبة العديد من الإصدارات القصصية والمسرحية ذات المساهمات الملموسة في الساحة الأدبية التي استحقت عليها نيل العديد من الجوائز أبرزها جائزة المنظمة الإسلامية العالمية للعلوم والتربية والثقافة «الإيسيسكو» عن قصة «أحلام الطفولة»، وجائزة أفضل قصة قصيرة عن «حكاية زيتونة»، وغيرها من الجوائز المرموقة.

ويشارك في المهرجان هذا العام كلٌ من الكاتب المصري عمرو سمير عاطف مؤلف العديد من المسلسلات الموجهة للأطفال، والدكتور والناقد المسرحي العراقي حسين علي هارف، الخبير في شؤون الطفولة والشباب، ومسرح الطفل، ومسرح الدمى والمسرح المدرسي، وعضو مجلس هيئة رعاية الطفولة في العراق، يرافقهم الكاتبة الحاصلة على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن قصتها للأطفال «رحلة الطيور إلى جبل قاف» الكويتية هدى الشوا قدومي. ويستضيف الحدث الكاتب والإعلامي فرج ادغيم الظفيري، الباحث المتخصص بأدب الطفل وثقافته، الذي كتب القصة والسيناريو للعديد من مجلات الأطفال العربية مثل مجلة «ماجد والعربي الصغير» وغيرها، كما شارك في كتابة العديد من الأعمال التلفزيونية، وصمم مجموعة من الشخصيات الناجحة في مجلات أدب الأطفال.

ويشارك من الكويت الكاتبة والأكاديمية هبة إسماعيل مندني، صاحبة العديد من المؤلفات منها المجموعة القصصية «أحلى أيامي» ورواية «بعض الحنان» وقصة «أحمد وكأس البطولة»، الحائزة المركز الثالث في جائزة التميّز الخليجي في الإعلام الصحي، والمركز الأول في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم.