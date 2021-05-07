فتاوى رمضانية: لا فدية لمن يقدر على القضاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المركز الرسمي للإفتاء، التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أنه: «لا يجزئ دفع المال (فدية الصوم) بدلاً عن الصيام لمن يقدر على القضاء؛ لقوله تعالى: (... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...)، «سورة البقرة: الآية 184»، وإنما تستحب الفدية لمن عجز عن الصوم عجزاً مستمراً في جميع فصول السنة كحال كبير السن الذي صار لا يقوى على الصوم أو المريض مرضاً مزمناً؛ ففي الموطأ عن مالك أنه بلغه: أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي أي يطعم عن كل يوم مسكيناً، وقال مالك «لأرى ذلك واجباً»... وذلك رداً على سؤال ورد للمركز: هل يجوز دفع المال بدلاً عن الصيام لمن يشق عليه الصوم؟