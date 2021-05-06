مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ.. الأَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ وَالأَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ

اسمه ولقبه: هو أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ البَصرِيُّ، ابْنُ سِيرِينَ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد سنة 33 هـ ومات سَنَة 110، وأَدْرَكَ مُحَمَّدٌ بن سيرين ثَلاَثِيْنَ صَحَابِيّاً، وكَانَ فَقِيْها عَالِماً، وَرِعاً أَدِيْباً، كَثِيْرَ الحَدِيْثِ، صَدُوْقاً، شَهِدَ لَهُ أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ، وكان حَسَنَ العِلْمِ بِالفَرَائِضِ وَالقَضَاءِ وَالحِسَابِ.

كان ابن سيرين تاجراً ذا ورع وتقوى، قَالَ أحد معاصريه: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ، وَأَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ مِنْهُ، فقد كَانَ نَسِيْجَ وَحْدِهِ، وكان يتحرى الحلال في ماله وتجارته،

ويستفاد من سيرته أن ابن سيرين أنموذج راقٍ للتاجر الذي يخاف الله تعالى أكثر من خوفه من الدين والخسارة، يراقب الله تعالى في تاجرته، ويخاف على صحة الناس وسلامتهم، وما أحوجنا إلى أن يتأسى به جميع التجار في معاملاتهم.