خاطرة رمضانية: الكلمة مسؤولية عظيمة يحاسب عليها الإنسان

أمرنا الله عز وجل أن ننتقي أطيب الكلام في حديثنا، فقال جلا وعلا: (... وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً...)، «سورة البقرة: الآية 83»، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على قول الخير في كل وقت وحال، وربط ذلك بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت».

فلا بد للمؤمن أن يحسن انتقاء كلماته وعباراته مع الناس، فالكلمة مسؤولية عظيمة يحاسب عليها الإنسان، يقول الله تعالى: (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، «سورة ق: الآية 18». وهذه المراقبة الدائمة لله عز وجل في جميع الأقوال تفتح للمؤمن أبواب الخير، فتزداد حسناته لأن قول الخير من أفضل الصدقات، قال صلى الله عليه وسلم: «الكلمة الطيبة صدقة»