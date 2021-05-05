خاطرة رمضانية: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكراً

قال الحسن البصري، رحمه الله، أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكراً وأنقاهم قلباً، هذه الموعظة البليغة تحمل لنا أسراراً لبلوغ محبة الله، عز وجل، وهي كثرة ذكر الله جلا وعلا ونقاء القلب، وصفاء السريرة، وإن بين هذين الأمرين لتلازم كبير، يقول أبو الدرداء، رضي الله عنه: إن لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل.

فأما الذكر أعزائي، فهو معلوم وأما نقاء القلب فما هو إلا اختصره أحد الصحابة حين قال: أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه، وهذا ما جعل النبي، صلى الله عليه وسلم، يعد هذا الصحابي من أهل الجنة.

ولهذه الموعظة ثمرات، الأولى: الحث على اتباع الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل، والثانية: ترويض النفس على كثرة الذكر والتأمل فيه، والثالثة: الحرص على تطهير القلب من كل ما يقدح في سلامته لتكوين مجتمع متلاحم ومتماسك.