حُسن الظن بالله من الإيمان

أبوظبي (الاتحاد)

حسن الظن بالله تعالى مقامٌ عليٌّ ورفيع من مقامات الدين، وأن من براهين تعظيم الله: حسن الظن به جل جلاله. وأنه كلما ازداد الإنسان معرفة بربه، أحسن الظن به سبحانه، والمسلم يُحسن الظن بربه ولا يتواكل.، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»، إن هذا الحديث الجليل من أحاديث الرجاء العظيمة، وفيه أمل ورجاء للخير من اللّه تعالى، وفيه توجيه للمسلم على أن يحسن الظن بالله عز وجلَّ، وبيان قربه تعالى من عبده.

وحسن الظن به تعالى مقامٌ عليٌّ ورفيع من مقامات الدين، فهو رأس مال العبد، والله عز وجل لا يخيِّب من أحسن الظن به سبحانه، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ». فكلما كان العبد يحسن الظن بالله - تعالى- ويحسن الرجاء فيما عنده - سبحانه- فإنه يحسن العمل، فعند ذلك لا يخيب لله أمله فيه، فإذا دعا العبد ربه عز وجل فإن الله سيجيب دعاءه، يقول عليه الصلاة والسلام: «ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ». فيدعو ربه ولا ييأس ولا يقطع الدعاء، ولا يمنع الرجاء، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي».

وإذا أذنب وتاب واستغفر ظن أن الله سيقبل توبته، ويقيل عثرته، ويغفر ذنبه، وإذا عمل صالحاً ظن أن الله سيقبل عمله، ويجازيه عليه أحسن الجزاء، وحسن الظن بالله يدفع صاحبه للبذل والجود والعطاء، فهو يعلم أن الله يخلفه فيما بذل وأنفق، فالله - سبحانه - يقول: (... وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ)، «سورة سبأ: الآية 39». قال تعالى في الحديث القدسي: «أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ».

وحسن الظن بالله - تعالى - يرغب العبد فيما عند الله - عز وجلَّ- فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، فيوقن أن الله ينجيه عِنْدَ الشَّدَائِدِ، وإن كان في أحرج الحالات وأصعبها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، فَادْعُوا اللَّهَ - تَعَالَى - بِهَا، لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ». فَدَعَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا عَمِلَ مِنْ صَالِحَاتٍ، فَفَرَّجَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُمْ.

بل وأشد من هذه المواقف ما يكون عند احتضاره وخروج روحه، وعليه أن يُحسن الظن بربه، قال جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ، يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ». وهكذا يظل العبد متعلقاً بحسن الظن بربه، وحسن الرجاء فيما عنده، وكما قال القائل:

وإنِّي لأرجو الله حتَّى كأنَّني * أرى بجميلِ الظنِّ ما الله صانعُ.

قال العلماء: إن حُسن الظن بالله المصحوب بالعمل الصالح هو السبب القوي، والركن الركين الذي يجب على الإنسان أن يتوجَّه إليه ويجعله وسيلةً للحصول على خيري الدنيا والآخرة، فالمؤمن يحسن الظن بالله تعالى فيحسن العمل، ويحسن الظن، فهذا هو الصادق بإيمانه، المتوكل على ربه، يقول الحسن البصري: إن قوماً غرهم حسن الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون: نحسن الظن بربنا، كذبوا، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل.