جواز التوكيل في إخراج زكاة المال والفطر في حال عدم التمكن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المركز الرسمي للإفتاء أنه يجوز توكيل من يتم الوثوق به لإخراج زكاة المال أو الفطر في حالة عدم تمكن الفرد من عدم القيام بذلك بنفسه، وأوضح المركز لأسئلة وردت من العاملين بالخط الأول في مواجهة كورونا للمركز عن «هل يجوز لنا أن نوكل غيرنا باخراج زكاة المال أو زكاة الفطر عنا حيث لا نجد الوقت الكافي لذلك؟».

وقال المركز في فتواه: يجوز توكيل من تثقون فيه، كصندوق الزكاة أو غيره من الجمعيات الخيرية الرسمية أو أحد الأشخاص الذين تثقون بهم على إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر، بل إنه يجب ذلك اذا كنتم لا تتمكنون من إخراجها بأنفسكم في وقتها المحدد.