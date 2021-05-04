حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ.. الزاهدة راوية الحديث

أبوظبي (الاتحاد)

هي أُمُّ الْهُذَيْلِ الأَنْصارِيّة البَصْرِيّة حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، وَهِيَ أخت محمد بن سيرين، «وابنها اسمه هذيل بن عبد الرحمن، اعتنت به حتى صار من علماء عصره، وماتت وهي ابنة سبعين سنة.

قرأت القرآن وهي ابنة اثنتي عشرة سنة، ورَوَتْ الحديث الشريف عَنْ عدد من الصحابة، منهم أَنَس بْن مَالِكٍ والسيدة عائشة وأم عطية الأَنْصارِيّة رضي الله عنهم جميعاً. وحرصت على طلب العلم، وتتبعت روايات الحديث الشريف حتى صارت مِنْ أَعْلَم النِّسَاءِ في زمانها، وكانت محدثة ثقة، وفقيهة بصيرة، وعابدة مجتهدة، ذات ورع وزهد، وتلقى عنها الكثيرون من كبار علماء الحديث.

تمثل حياة السيدة حفصة بنت سيرين قصة كفاح واجتهاد في طلب العلم من مصادره، فقد جمعت من المدينة المنورة ما استطاعت من الأحاديث الشريفة والفقه، ممن بقي من الصحابة رضي الله عنهم، ثم رجعت به إلى موطنها البصرة، فعملت بعلمها ونفعت به غيرها، فحري بكل مسلمة أن تتأسى بها وتقتدي بسيرتها في طلب العلم لتنفع نفسها وأهلها ومجتمعها.