رمضان.. شهر التقوى

ينبغي للمسلم أن يبتعد عن سيئ الأخلاق، ويتحلى بأحسنها، ليبلغ ما أراده الله تعالى من الصيام والوصول إلى التقوى، فقد قال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، «سورة البقرة: الآية 183»، فالتقوى هي المقصد الأسمى من صيام شهر رمضان، والحرص على التحلي بالخلق الحسن، لتحقيق مقاصد الصيام، فالصيام تدريب عملي على مراقبة الله تعالى.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفت ولا يصخب، فإن سابه أحد، أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك...»، (صحيح البخاري 1904)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، (صحيح البخاري 1903).

وقد شرع الله تعالى الصيام ليكتسب المؤمن صفة التقوى، ويرقى بها، والتقوى: هي فعل المأمور به والمندوب إليه، واجتناب المنهي عنه، فالمراد من التقوى وقاية النفس من النار ولا يتحقق إلا بما ذكر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمور التي تحقق هذه المنزلة في نفس الصائم، فنهى عن سوء الخلق، وأمر بالصبر على المسيئين، وحث الصائم على تذكير نفسه بأنه صائم، وأن أي فعل من سباب أو فحش قد يفوت عليه ثمار صيامه، ففي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم».

وأشار إلى فئة من الناس ربما فعلوا هذه العبادة من غير تدبر لها، ولا طلب لمقاصدها، فتراهم صائمين عن الطعام والشراب، وهي أمور مباحة في غير وقت الصوم، ولكنهم لا يتورعون عن الأمور المحرمة كالغيبة والنميمة والسباب والغضب وقول الزور وشهادة الزور.