خاطرة رمضانية: مداومة الطاعة والعمل الصالح من أعظم الشكر

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «إذا أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب»، مصداقاً لقول الله سبحانه وتعالى: (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ)، «سورة الرحمن: الآية 60»، فإذا أتى العبد بما يطلبه الله تعالى منه، وجاء بأحب الأعمال إليه، وبلغ مقام الإحسان بالعبادة والتقوى، فإن الله تعالى يحسن إليه بالنعم في الدنيا وبالنعيم في العقبى، وهو الذي أغدق علينا بنعمه ابتداءً، فله الحمد والمنة.

وأعظم الشكر المداومة على ما يحبه الله تعالى من الطاعة والعمل الصالح، ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال: «أدومه وإذ قل»، ففي اتصال النية بالمواظبة ما يؤدي إلى الإكثار وما يربي الأجر والصواب، فاحرصوا رحمكم الله على ما يحبه الله ويرضاه، فهي علامة من علامات محبتك له، فمن أحب سعى جاهداً إلى إرضاء محبوبه.