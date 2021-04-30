جواز الجمع الصوري في الصلاة «دون قصر الصلاة» لأطباء خط الدفاع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أجاز المركز الرسمي للإفتاء «الجمع الصوري في الصلاة» للأطباء المعالجين لمرضى كورونا، إن تيسر لهم ذلك، وذلك بأن يؤخروا الظهر إلى آخر وقته، وأداء صلاة العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، وبذلك يكون قد أدى الأطباء الصلاة في وقتها، أما إن تعسر على الأطباء والممرضين ذلك، فلا حرج في الجمع بين الصلاتين عند الحاجة تقديماً أو تأخيراً، دون قصر الصلاة.

جاء ذلك رداً على سؤال لطبيب قال في سؤاله: أعمل طبيباً وفي بعض الأحيان يكون لدينا ضغط شديد في العمل، مما يجعلني لا أتمكن من أداء الصلاة في وقتها، فهل يجوز لي جمع الصلوات؟