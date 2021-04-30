خاطرة رمضانية: السعيد من حاسب نفسه في رمضان وراجع عمله

إن السعيد فينا من حاسب نفسه في رمضان وراجع عمله، فإن رأى خيراً حمد الله واستكثر، وإن رأى غير ذلك بادر بالتوبة واستغفر، يقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»، فمن وجد في حق ربه تقصيراً فليبادر بالاستغفار، وإذا قصر في حق أهله وأرحامه فليبادر إلى برهم وصلتهم وإذا ظلم أحداً، فليطلب عفوه ومسامحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عملٌ صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عنه.