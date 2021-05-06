«الشارقة القرائي للطفل» ينطلق 19 مايو

محمد عبد السميع (الشارقة)

تحت شعار «لخيالك» تنطلق فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تنظّمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 172 ناشراً من 15 دولة عربية وأجنبية، كما يرافقهم عدد من الفنانين الذين يقدّمون للأطفال واليافعين 537 فعالية ونشاطاً متخصصاً وسلسلة عروض مسرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب.

ويستضيف الحدث الذي يفتح أبوابه هذا العام للزوّار من الساعة 4 وحتى 10 مساءً، 27 كاتباً من 15 دولة يقدمون عدداً من الجلسات التي تُعقد على أرض الواقع، وأخرى افتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، ويشهد تنظيم الدورة الـ9 من «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل»، كما يتيح الفرصة للاطلاع على الإبداعات المصوّرة من خلال منصة القصص المصورة (الكوميكس) التي ستقدّم 132 ورشة وفعالية فنيّة ترفيهيّة.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، 5 مايو الجاري، في مقرّ الهيئة بالشارقة، تحدّث فيه كلّ من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومحمد العميمي، نائب الرئيس - شراكات الأعمال وخدمة العملاء في شركة اتصالات، بحضور عدد من الشخصيات الثقافيّة والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما شهد المؤتمر استضافة مجموعة من الأطفال في ورشة إبداعية لصناعة الروبوتات.

فضاء للإبداع والتعلم

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يفتح المهرجان أمام الأجيال الجديدة فضاءً ومتنفساً للإبداع والتعلم واللعب، بعد فترة طويلة من تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ليجسد على أرض الواقع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الداعية إلى الاستثمار في وعي ومعارف الأجيال الجديدة».

وأضاف: «يشكل مهرجان الشارقة القرائي للطفل أحد مرتكزات استراتيجيتنا في تنشئة الأجيال الجديدة على حب الكلمة المقروءة، وتبني التعليم منهج حياة للوصول إلى مجتمع المعرفة، لنظل مساهمين فاعلين في تحقيق تطلعات الإمارة الحضارية الشاملة». وتابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «نعد صغارنا بدورة مميزة، تقام وفق أعلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.. ونقول لهم: بخيالكم نصنع مستقبلنا، فكونوا مخلصين لطموحاتكم».

بدوره، قال اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة: «تأتي مشاركتنا في هذا الحدث الثقافي الأبرز على صعيد الاهتمام بثقافة ووعي الأجيال الجديدة من منطلق المسؤولية التي توليها القيادة للمجتمع بأكمله، كما أنها تنسجم مع الشراكة المميزة التي تجمعنا مع هيئة الشارقة للكتاب في تنظيم فعاليات ترتقي بطاقات ومعارف الأطفال واليافعين». وتابع القائد العام لشرطة الشارقة: «ستوفّر القيادة العامة مختلف الجهود التي ستساعد على نجاح هذه الفعالية، حيث سيكون هناك العديد من الإجراءات الداخلية والخارجية التي سنسعى من خلالها لتوفير بيئة ملائمة تمنح الزوار فرصة الاستفادة من مختلف ما يقدمه الحدث من أنشطة وفعاليات».

وفي كلمته، استعرض محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، برنامج التغطيات التي ستقدمها قنوات وإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة للحدث، وقال: «يعكس تنظيم المهرجان في كلّ عام الرؤية المركزية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتمثّلة في الإيمان بأن الأطفال واليافعين والشباب هم محركات نجاح أي مشروع حضاري طموح، كما يجسّد رؤية إمارة الشارقة تجاه الاستثمار في الأجيال الجديدة والنهوض بطاقاتهم المعرفية والإبداعية، ويؤكد أن بناء الأوطان يبدأ من الإنسان». وتابع: «نتطلع لتأسيس أجيال ذات هوية أصيلة تدرك معنى المعرفة وتلتزم بواجبها تجاه بلادها، لهذا سنكون مواكبين ككلّ عام لفعاليات وأنشطة هذا الحدث، نرصده بالصوت والصورة، عبر خطة إعلامية متكاملة».

ومن جهته قال محمد العميمي، نائب الرئيس، شراكات الأعمال وخدمة العملاء اتصالات: «نؤمن بأهمية الاستثمارِ في الأجيال الجديدة، والنهوض بالكوادر الوطنية الشابة لتكون قادرة على قيادة المستقبل وتحقيق الريادة لدولة الإمارات على مختلف الصعد». وتابع محمد العميمي: «نعتزّ بأن نكون جزءاً من هذا المهرجان الذي سيوفر مجموعة واسعة من الأنشطةِ والورش والإصدارات المتنوعة للأطفال».

وبدورها قدّمت خولة المجيني، المنسق العام للمهرجان، عرضاً كشفت خلاله تفاصيل الحدث، حيث قالت في كلمتها حول اختيار شعار «لخيالك»: «يعكس اختيار الشعار رؤية الهيئة واستراتيجيتها في غرس الوعي الإيجابي في نفوس الأجيال الجديدة وإرشادهم لتبني مفردات الجمال واكتشافه في أبسط الأشياء، إذ أن هذا الشعار يخاطب الأطفال والشباب ويقول لهم: من خيالكم تولد كبرى الاختراعات والابتكارات وأجمل الإبداعات، فالخيال يجعل للفنّ معنى، ويصنع مستقبلاً للعالم».

ضيوف عرب وأجانب

ويشارك هذا العام 11 كاتباً من الوطن العربي، حيث يستضيف المهرجان كلّاً من الفنانة والرسامة الإماراتية عائشة الحمراني، ومن مصر الممثل أحمد أمين، والروائي الطيب أديب والكاتب عمرو سمير عاطف، ومن الكويت الكاتبة هبة إسماعيل مندني، وهدى الشوا قدومي، ومن البحرين كاتبة القصص نسرين جعفر النور، ومن السعودية الكاتب والإعلامي فرج دغيم الظفيري، إلى جانب حضور الشاعرة والكاتبة وفاء الشامسي من سلطنة عُمان، والكاتبة فداء الزمر من الأردن، والفنان حسين علي هارف من العراق. ويستضيف المهرجان أيضاً 16 كاتباً أجنبياً.

عروض إبداعية ومسرحيات

وسيكون الجمهور من الأطفال واليافعين على موعد هذا العام مع 385 فعالية ونشاطاً متخصصاً ومتنوعاً من نخبة من الخبراء، كما سيحظى عشّاق المسرح بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأعمال المتميزة. ويشهد فعاليات في فن الطهي.

مسابقة فارس الشعر

وبهدف الارتقاء بذائقة الأطفال واليافعين وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية، ينظم المهرجان، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، المسابقة الأدبية «فارس الشعر»، التي تعنى باستنهاض قدرات وإبداعات المشاركين في مجال كتابة الشعر، حيث تقدم لهم الفرصة لتقوية لغتهم العربية، وتشجعهم على حفظ وإلقاء الشعر العربي من مختارات لأبرز القصائد وأشهرها. ورصدت المسابقة للفائزين بها جوائز قيّمة.

«أفق».. جديد للأجيال المقبلة

يجمع المهرجان صنّاع الكتاب في منصة «أفق» الهادفة إلى دعم المحتوى البصري لكتاب الطفل العربي والارتقاء بصناعته، والمساهمة في تقديم محتوى مميز قادر على المنافسة عالمياً، حيث تقدم المنصة منحة للمنتج الثقافي العربي قدرها 1500 دولار تقدّم للرسّام عن الكتاب الواحد، كما يتسنى لكل رسام وناشر الحصول على دعم لكتابين، بالإضافة إلى دعم المنتج الثقافي إعلامياً ودعائياً وفق رؤية المهرجان. وتلقّت المنصة هذا العام نحو 50 مشاركة من دور النشر والرسامين من 15 دولة.

ويتّخذ المهرجان كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، حيث وضعت خطّة متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات بشكل يومي وشامل، كما سيتم توفير ماسحات حرارية ومعقمات، إضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الأقنعة وتطبيق سياسات التباعد الجسدي.

معرض رسوم كتب الطفل

ينظم المهرجان هذا العام الدورة الـ9 من «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل» الذي يشارك فيه 395 مبدعاً من 50 دولة، منهم 106 مشاركين من 15 دولة عربية، و289 من 35 دولة أجنبية.

منصة القصص المصوّرة «الكوميكس»

تفتح منصة القصص المصورة «الكوميكس» أبوابها أمام زوّارها الصغار واليافعين للاستمتاع بأجمل ما تقدمه من عروض وإبداعات حيث ستنظم هذا العام 110 ورشات يقدمها متخصصون وخبراء، مع 22 عرضاً ترفيهياً فنياً.