«سوا» تختتم المرحلة الأولى من سلسلتها الافتراضية

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت سلسلة «سوا» الافتراضية مرحلتها الأولى، من المشروع الذي أطلقته هيئة الشارقة للمتاحف بهدف رصد المصطلحات المتحفية في ثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والألمانية، بالتعاون مع متاحف برلين الوطنية ومعهد جوته منطقة الخليج وجامعة العلوم التطبيقية في برلين.

ويهدف المشروع الذي أُطلق في فبراير الماضي، إلى مناقشة المصطلحات المتحفية في عالمنا اليوم، ونشر معجم مصطلحات إلكتروني يغطي اللغات الثلاث، حيث شهد البرنامج الذي استمر على مدار 9 أسابيع، مشاركة مشاركين سابقين في أكاديمية علم المتاحف «سوا» خلال السنوات الخمس السابقة.

وشارك في البرنامج من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإمارات، ومصر، وعُمان، والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى ألمانيا، تم ضمهم في مجموعات صغيرة لمناقشة مصطلحات متحفية وتحديد معناها ليتم استخدامها في الممارسات الشخصية والممارسات المتحفية.

ومن ضمن المواضيع التي تم مناقشتها من قبل المشاركين النسخة الخاصة من أكاديمية علم المتاحف «سوا»، الجمهور والتعليم، التنظيم والسرد، الكتابة الإبداعية، والتراث المادي وغير المادي.

وشاركت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة، في البرنامج من خلال عرض تقديمي عن القيادة في المتاحف، تطرقت خلاله إلى موضوعات تتعلق باتخاذ القرارات، والقيّم، والاختلافات المحتملة بين الأساليب المتبعة في العالمين العربي والغربي، وتعدد الأصوات، والتحديات التي تواجه المتاحف اليوم، كما شارك فيه إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وفريد مجري، مدير عام معهد جوته منطقة الخليج.

وتم اتباع أسلوب هجين في إعداد مقالات وتسجيلات صوتية وفيديوهات حول المصطلحات المتحفية التي تم تغطيتها في المنشور الإلكتروني الذي سيُطلق في شهر سبتمبر المقبل.

ومن المزمع عقد سلسلة أكاديمية «سوا» الافتراضية في المستقبل، على أن تركز كل منها على موضوعات مختلفة، ولا سيما أنها نجحت منذ إطلاقها قبل خمسة أعوام بتخريج ثمانين مشاركاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وألمانيا.