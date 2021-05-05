30 فناناًً عربياًً يشاركون في «آفاق العمارة الإسلامية»

دبي (الاتحاد)

انطلق المعرض الافتراضي الرمضاني، «آفاق تشكيلية في العمارة الإسلامية»، أمس، على منصة منارات لونية، بمشاركة ثلاثين فناناً عربياً، قدموا 48 عملاً تشكيلياً.

وتؤكد منظمة المعرض الفنانة التشكيلية ابتسام العصفور، أن الملتقيات والمعارض الفنية تثري الثقافة الفنية، وتسهم في إبراز وتوثيق الإرث التاريخي المتمثل في العمارة الإسلامية، التي تميزت عن غيرها بفنون عدة كالنحت والرسم والخط، موضحة «على منصة منارات لونية، نستعرض أعمالاً تشكيلية لـ30 فناناً وفنانة من دول عربية، قدموا 48 عملاً تشكيلياً استوحيت مواضيعها من المساجد بتنوع طرازها العمراني واختلافها من بلد لآخر وتبعاً للمدارس الفنية المتنوعة التي يتبعها كل فنان».

وتابعت، تشرفنا بمشاركة قيمة بأعمال الفنان القدير الراحل أيوب حسين الأيوب، التي تناولت مساجد الكويت القديمة وقد تميز بتوثيق معالم الكويت قديماً بأدق تفاصيلها.