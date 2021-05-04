إطلاق 3 مبادرات تُعنى بالتراث الثقافي لأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أمس، إطلاق ثلاث مبادرات ثقافية، تتضمن «منصة الحرف اليدوية في أبوظبي» و«سجل الحرفيين في أبوظبي» وإعادة افتتاح «بيت الحرفيين» في قصر الحصن، في إطار جهود الدائرة للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي للإمارة، بالإضافة إلى تحفيز الحرفيين وصنّاع المشغولات والمنتجات اليدوية على تطوير مهاراتهم وتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم محلياً ودولياً.

قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يجسد إطلاق مبادراتنا الجديدة التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالعمل على حماية وصون وتعزيز التراث الثقافي لإمارة أبوظبي، وحرصها على استمراره كونه جزءاً من موروثنا، وسنواصل مسيرتنا لضمان صون التراث غير المادي والحفاظ على المهارات والمعارف المرتبطة بالحرف والمهن والممارسات التقليدية ونقلها إلى الأجيال القادمة»، مضيفاً «نؤمن أنّ ماضي دولتنا العريق أساس هويتنا الوطنية وروحنا الإماراتية الأصيلة ومصدر تقدمنا وطريق نهضتنا، ويأتي إطلاق هذه المبادرات التفاعلية لرفد الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز مكانة أبوظبي وثقافتها الغنية محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تمثل الممارسات والمهن الحرفية جزءاً من تراثنا وماضينا العريق الذي يحفزنا على الإبداع وإثراء حياتنا اليومية الحاضرة، وتسهم الصناعات الثقافية والإبداعية، التي يشكل الحرفيون جزءاً منها، في اقتصاد أبوظبي كونها تلعب دوراً تنموياً مهماً وأساسياً. كما أنّ دعمنا للمواهب المحلية يحقق هدفنا في تحفيز وإشراك جميع أفراد المجتمع المحلي بالتراث، إلى جانب إنشاء منظومة ثقافية شاملة ومستدامة».

وتمكن مبادرة «سجل أبوظبي للحرفيين» الفنانين المحليين من استمرار العمل على تطوير وحماية مهارات الحرفيين والحفاظ عليها من خلال الترويج لها وعرض أعمالهم اليدوية محلياً ودولياً. وتوفر المبادرة قاعدة بيانات متخصصة تتماشى مع المعايير الصادرة عن منظمة اليونسكو في هذا الصدد، بما يُتيح الفرصة أمام المتخصصين المواطنين للحصول على «شهادة عضوية» في 17 حرفة تقليدية معتمدة في السجل.

وقد تمت إعادة افتتاح «بيت الحرفيين» بحلّته جديدة في منطقة الحصن، ليضم معرضاً دائماً يسرد تاريخ الحرف التقليدية الإماراتية من خلال أجنحة وأعمال حرفيين محليين، إلى جانب إبراز التراث الثقافي غير المادي الذي يعد مكوناً أساسياً من هوية المجتمع الإماراتي.