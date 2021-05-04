«كلمات من الشرق» يختتم حكايات عمرها أكثر من 800 عام

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت هيئة الشارقة للكتاب معرض «كلمات من الشرق»، الذي عرّف وخلال الفترة من 27 أبريل وحتى 3 مايو الجاري، بمخطوطات ومقتنيات نادرة يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من 800 عام، جلبت من مختلف أنحاء العالم وتقدّر قيمتها المادّية بأكثر من 60 مليون درهم إماراتي.

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «سعينا لأن يكون المعرض بوابة تفتح على أجمل ما أنتجه العقل، وفرصة للاطلاع على قوة وتأثير الثقافة العربية والإسلامية في الحضارة الإنسانية عبر القرون، وفي الوقت نفسه أردنا التعريف بالقيمة الخاصة التي تحملها المخطوطة والتي لا تأتي من الكلمات والمعارف التي تحتويها وحسب، بل باعتبارها عملاً فنيّاً مهماً تجاوز حدوده التاريخية وحافظ على وجوده على امتداد الزمن».

وتابع: «جاء تنظيم المعرض ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي دعانا إلى الحفاظ على الإرث الإنساني والعمل على استمراريته وديمومته، وتأكيداً على مكانة الشارقة كمنارة للعلم والمعرفة عربياً وعالمياً».

وعلى امتداد أيام الحدث، تعرّف الزوّار على تفاصيل وحكايات تاريخية عن كثب، وذهبوا في رحلة عبر الزمن من خلال الإصدار الأول من موسوعة «وصف مصر»، وهو عبارة عن 23 مجلّداً يضمّ 935 رسماً، يمثّل أكبر عمل مخصص لدراسة حياة شعب من الشعوب حول العالم وتعد أحد أهم المصادر والمراجع التاريخية التي عمل عليها علماء وفنانون ومختصون بدراسة حملة نابليون بونابرت على مصر.

واطلع زوّار المعرض على الإصدار الأول للمؤلف العثماني «الكاتب شلبي» وهو كتاب بعنوان «جهان نُما- مرآة العالم»، الذي يضمّ 40 خريطة ورسماً ملوناً، من أبرزها خريطة شبه الجزيرة العربية ونماذج فلكية للكون وخرائط للمناخ والرياح وغيرها.