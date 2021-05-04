ليلة القدر.. كيف يكون إحياؤها؟

قال تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ).

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: (حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة ـ الدخان). وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ـ البقرة: 185).

وروى ابن عمـــر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـــــال « من كان متحريا ليلة القدر فليتحــرها ليلة سبع وعشرين ".

ويكون إحياء ليلة القدر بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك من أنواع الأعمال الصالحة وأن يكثر من دعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى ؛ لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : يارسول الله ! أرأيت إن علمت أى ليلة القدر ما أقــول فيها ؟ قال: « قولى : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى « أخرجه الترمذى"

فقد نزلت فيها سورة كاملة وهى سورة القدر وأكثر من آية فى سورة الدخان وإن ما يدل عليها من علامات: فهى كما قال العلماء لليلة القدر علامات يراها من شاء الله من عباده فى كل سنة من رمضان لأن الأحاديث وأخبار الصالحين ورواياتهم تظاهرت عليها ومنها ما ورد فى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعا: « أنها صافية بلجة – أى مشرقة مضيئة - كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية - أى ساكنة البرد والريح والسحاب غير مظلمة - ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح « وأن من أماراتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ.