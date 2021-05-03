«كلمات من الشرق» يقدم مخطوطات من مؤلفات العلوم وسير روادها

الشارقة (الاتحاد)

أخذ معرض «كلمات من الشرق» زوّاره في رحلة نحو آفاق وتجلّيات العلم، معرّفاً من خلال مخطوطات نادرة، بسير العلماء ومنجزاتهم، ومضيئاً على أسرار عبّرت عن هويتهم وانشغالاتهم العلميّة والمعرفيّة على امتداد قرون.

وشكّل الركن الذي احتضن مخطوطات في حقول العلوم والفلك والفلسفة والطبّ وغيرها فسحة استثنائية في دروب المعرفة تعود بالزوّار إلى الأعوام من 1480 وصولاً إلى 1579، وتكشف عن منجزات خطّها أمير الأطباء ابن سينا، والحسن ابن الهيثم، وعالم الفلك عمر بن فرخان الطبري، مهندس العمارة والرياضيات، الذي ترجم الكثير من العلوم عن اليونانية والفارسية وغيرها.

واحتضن الركن مخطوطات لأبي إسحاق إبراهيم الزركالي، الذي ألهمت أعماله جيلاً كاملاً من الفلكيين الذين تأثروا بما قام به من اختراعات وابتكارات، خاصة أنه أبدع في مجال الاسطرلابات التي استخدمت على نطاق واسع في مجالات الإبحار حتى القرن السادس عشر، يجاورها مخطوطات ليحيى ناقي أفندي، الذي يعتبر محاضراً في اللغة الفرنسية والعلوم، واستطاع أن يقدم عام 1812 أطروحة للتعريف بخصائص الكهرباء، من خلال التجارب، كما عمل على إنشاء مصطلحات تتعلّق بالكهرباء، وأدخل العديد من المبادرات على صعيد مدرسة الهندسة الإمبراطورية آنذاك.

وتعرّف زوّار المعرض على مؤلفات مهمة توثق تاريخاً طويلاً من الاشتغالات العلمية مثل مؤلفات العالم محمود الجغميني الخوارزمي، وعالم الفلك موسى بن محمد قاضي زاده الرومي، يعود تاريخها إلى الأعوام 808 قبل الهجرة، وأخرى ما بين الأعوام 1436-1364، والتي تمتاز بطبعاتها ذات الأوراق المزخرفة والنقوش البارزة على الأغلفة، ما يدل على عراقتها، والإتقان في حفظها وحمايتها.