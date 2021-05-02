1700 مشارك في «صندوق القراءة» الافتراضي

دبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» فعاليات نسخة 2021 من «صندوق القراءة»، التي أطلقتها بحلة افتراضية لهذا العام خلال شهر القراءة الوطني. واستقطبت فعاليات المبادرة مشاركين من مختلف أعمارهم وجنسياتهم من شتى أنحاء الإمارات، حيث بلغ عدد المتفاعلين معها 1700 مشارك من الكبار والأطفال.

وجاء تنظيم «صندوق القراءة» الافتراضي ضمن جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تشجيع الشباب على الانخراط في القراءة والكتابة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة القراءة كعادة يومية ونشر المعرفة بين أبناء دولة الإمارات وبناء مجتمع قارئ، انطلاقاً من التزامها بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026. ووفرت المبادرة عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» ورش عمل تثقيفية ثرية بالفائدة والمتعة باللغتين العربية والإنجليزية، تم اختيارها بعناية، وأشرف على تقديمها نخبة من الكتاب والفنانين والأدباء على مستوى دولة الإمارات.

وقدمت المبادرة التي تزامنت مع فعاليات شهر القراءة الوطني الذي ينطلق في شهر مارس من كل عام 12 جلسة، شهدت حضور 1700 مشارك من المواطنين والمقيمين الذين عبروا في استبيانات أجرتها «دبي للثقافة» عن قضائهم أوقاتا حافلة بالمعرفة والمتعة عبر الورش والأنشطة التي زخر بها برنامج الشهر. وأظهرت نتائج الاستبيانات أن نسبة رضا المشاركين وصلت إلى 80 في المئة. كما استطلع الاستبيان آراء المشاركين حول الفعاليات التي يودون رؤيتها في النسخ المقبلة من «صندوق القراءة»، حيث تنوعت الرغبات بين الكتابة الإبداعية، وحوارات مع الكُتّاب، ورواية قصص للأطفال، والورش الفنية.

وكانت ورشات العمل مقسمة ضمن برامج أسبوعية، حيث أتاحت أمام المشاركين فرصة التعرف إلى موضوعات ومهارات ثقافية وفنية؛ مثل قراءة الموسيقى (صولفيجيو)، وتاريخ الرواية الإماراتية، واستكشاف أساليب كتابة قصص التشويق.

كما ضم برنامج الصندوق جلسة ثرية بعنوان: «المرأة في الشعر اليوناني والعربي» أقيمت بالتعاون مع مركز الثقافة والأدب اليوناني والعربي، وسلطت الضوء على كتاب وشعراء إماراتيين وعرب، إلى جانب ورشة ممتعة ومفيدة تحت عنوان «اصنع مفكرتك القرائية»، وأخرى تناولت «مهارات تلخيص كتاب»، وورشة تطرقت إلى «تأثير القراءة على شخصية الممثل»، إضافة إلى ورشة لتحفيز الأطفال على خلق أعمال فنية إبداعية بعنوان «لعبة النرد»، وجلسات حلّقت بالمشاركين إلى عوالم ممتعة مع القراءة والجينات، والرمزية في قصص الأطفال، وفن التصوير.

ويُعدُّ «صندوق القراءة» من المبادرات السنوية التي تنظمها إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة»، وانطلقت نسخته الأولى في العام 2016 بشكل جديد ومبتكر في دبي مول، لغرس مفهوم القراءة لدى الجميع، وخاصة صغار السن، في الأماكن العامة، لترتبط القراءة بسلوك مجتمعي دائم.