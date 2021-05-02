جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تكرم «كهرباء دبي»

دبي (وام)

كرمت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة 2020 المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي هيئة كهرباء ومياه دبي، تقديراً لدعم الهيئة للجائزة بوصفها الراعي الاستراتيجي. وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي درعاً تكريمياً من الجائزة، خلال استقباله في مركز الهيئة الرئيس وفداً من الجائزة.

وأكد الطاير حرص الهيئة على دعم مسيرة الابتكار في دولة الإمارات وإمارة دبي وإبراز القدرات المتميزة لأبناء الإمارات، وترسيخ توجهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والنشء الجديد من خلال الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن الجائزة أثبتت على مدار السنوات دورها الفعال في إلهام الجيل الجديد على تقديم أفكار إبداعية، وتوسيع مداركهم وخيالهم الذهني والفكري. وأضاف: «تدعم الهيئة المبدعين والمبتكرين وتولي اهتماماً خاصاً بأصحاب المواهب ورعايتهم بما يساهم في تنميتهم وتعزيز مهاراتهم وإكسابهم خبرات ومعارف جديدة. وتعمل الهيئة على ترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفيها وأفراد المجتمع، وتعتمد على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي، وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة القادمة، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة».

من جانبها، قالت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة: «أتقدم بالشكر والتقدير لهيئة كهرباء ومياه دبي لدعمها اللامحدود للمجتمع المحلي بصفة عامة وجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة بصفة خاصة في مواسم الجائزة ودوراتها على مدار عقدين من الزمن والتي كانت حافلة بالبرامج والأنشطة والفعاليات الداعمة لإبداعات الطفولة، وإطلاق ملكات التميز والمهارات الفكرية والذهنية وتنمية الهوايات والابتكار وصولاً لأعلى مراتب الذكاء الاصطناعي».