«العربية للمسرح».. وكالة متخصصة في تنمية وتطوير المسرح العربي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، القاضية بجعل الهيئة خيمة لكل المسرحيين العرب وتوسيع دائرة إشعاعها وانفتاحها على المؤسسات الدولية والعربية المعنية بالشأن المسرحي.

وتكريساً للتعاون البناء الذي تم بين الهيئة العربية للمسرح والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليكسو» منذ نشأة الهيئة عام 2008 والدور الذي لعبته المنظمة إسهاماً منها في إبراز عمل الهيئة وتقديمها للثقافة العربية كشخصية اعتبارية تعمل في خدمة الثقافة العربية من خلال المسرح، وتبعاً لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليكسو» والهيئة العربية للمسرح بتونس يوم 10 يونيو 2015 الداعية إلى التعاون بين المنظمة والهيئة، واعتباراً للقرارات والتوصيات المتتالية لمؤتمرات وزراء الثقافة العرب التي أوصت بدعوة المنظمة إلى التنسيق مع الدول العربية للتعاون مع الهيئة العربية للمسرح من أجل وضع الخطط الكفيلة بتنفيذ مضامين الاستراتيجية العربية للتنمية المسرحية التي أعدتها الهيئة سنة 2013 والعمل على تفعيل برامجها بغية تطوير القطاع المسرحي في الوطن العربي، عرفت العلاقات بين المنظمة والهيئة خلال الشهور الأخيرة دينامية جديدة بوتيرة متنامية تميزت بعقد اجتماع رفيع المستوى ترأسه المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليكسو» د. محمد ولد اعمر والأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، تمخض عنه وضع خطة عمل مشتركة وتشكيل لجنة ثنائية من الطرفين لمتابعة وتنفيذ محاور الخطة المرسومة.

ومن مخرجات هذه الدينامية اعتماد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليكسو»، الهيئة العربية للمسرح وكالة عربية متخصصة في رعاية وتنمية وتطوير المسرح العربي، ضمن نسيج منظمات العمل العربي المشترك، وهو الأمر الذي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لتكون في مستوى تطلعات المسرحيين في الوطن العربي، وذلك بتشارك وتعاون مع كل نساء ورجال المسرح في الوطن العربي وكل المؤسسات والمنظمات والاتحادات والجمعيات التي تعنى بالشأن المسرحي، إلى جانب تقوية العلاقات بين الهيئة والوزارات الوصية على المسرح عبر مختلف آليات المنظمة.

وفي ضوء هذا التعاون، سطرت اللجنة المشتركة المحاور الأولى التي ستباشرها خدمة لتطوير الحركة المسرحية في الوطن العربي، وتضمنت استراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي في الوطن العربي، ووضع برنامج تنفيذي مشترك خاص بمهرجانات المسرح في الوطن العربي، وإقرار منظومة قانونية نموذجية للحماية الاجتماعية للفنانين العرب.