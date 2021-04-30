«طاقة الكلام».. منحوتات فنية تجسد حكمة القائد المؤسس

فاطمة عطفة (أبوظبي)

كلمات المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه» ومقولاته الحكيمة ما تزال كنزاً تراثياً يستلهم الفنانون منها أعمالاً فنية متميزة، ونشاهد في قصر الوطن 3 منحوتات من العمل الفني المتميز الذي أبدعه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج بعنوان «طاقة الكلام»، وهي أعمال تم إنجازها بألوان وأحجام مختلفة، تبين جمال وروعة الفنون العربية التقليدية، وتمثل جزءاً من إرث الإبداع والعطاء الذي أرسى قواعده القائد المؤسس، حيث يستلهم كل عمل من هذه الأعمال مقولة مأثورة من كلام المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، وتجسيدها بأسلوب هندسي وإبداعي في غاية الدقة والتوازن. العمل الفني الرئيس موجود داخل القصر، وهو يجسد مقولة:

«الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب». وتضم الحديقة المحيطة بالقصر منحوتتين فضيتين تجسدان مقولات إضافية للشيخ زايد.

يشار إلى أن وزن المنحوتة الرئيسة الموجودة داخل القصر يبلغ 6 أطنان، أما زنة كل نسخة من النسخ الموجودة في الحديقة فتبلغ 4 أطنان.