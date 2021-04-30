والت ويتمان.. شاعر لم يهزمه الشلل

ساسي جبيل (تونس)

المسيرة الإيجابية في الحياة تصنع بالعزيمة، وترتقي بالفعل الجاد والإضافة النوعية من خلال الاندماج والمساهمة والامتزاج التلقائي بالمجتمع، وتجاوز كل المعوقات.

في هذه المساحة نستعرض سيرة حياة عدد من الكُتاب والفنانين والمبدعين من أصحاب الهمم، ارتبطت أسماؤهم بتجاوز كافة العوائق، والقدرة على التفوق والتألق، حيث نلقي الضوء على عباقرة تغلبوا على إعاقتهم وبنوا أنفسهم بشكل مختلف.

يعتبر الشاعر الأميركي وولت والت ويتمان (1819-1892) من أبرز الشعراء خلال القرن التاسع عشر، وقد شكل نصه الشعري إضافة نوعية وعلامة فارقة في الأدب الأميركي.عمل مع والده بالتجارة، ثم ساعياً في مكتب محاماة، ثم مرتباً للحروف في مطبعة، وتقلب في العمل في التدريس قبل أن يلتحق بالعمل بحاراً ثم صحافياً ورئيساً لتحرير مجلة «بروكلين إيجل»، وعدد من الصحف الأخرى.

اتسمت كتاباته بالحزن والعواطف الجياشة، سواء في القصة أو الشعر، وخاض غمار السياسة من خلال الحزب الجمهوري الأميركي. ويُعد ويتمان أحد أكثر الشعراء تأثيراً في الولايات المتحدة، وكثيراً ما يوصف بأنه «أبو الكتابة الحرة». وكانت أعماله مثيرة لجدل شديد في زمنها، كما هاجم كل أنواع التعصب والفاشية والديكتاتورية في حياته.

وفي الشعر ضرب ويتمان بكل القوالب القديمة عرض الحائط، إذ تمكن، حسب بعض النقاد، من تحطيم القوالب الأوروبية التي كان يصب فيها الشعر الأميركي عنوة، مما جعله مجرد تقليد باهت يخلو من عناصر الأصالة التي تنبع من تربة الوطن نفسه.

آمن ويتمان بأن الحرية الفردية لن تجد متنفساً لها إلا في الحب، وأن الحب والديمقراطية وجهان لعملة واحدة هي المجتمع الإنساني. وأن الشاعر هو ضمير أمته، ومن ثم فلا يمكنه النظر خارج حدودها لاستلهام الوحي. وأن الطريق إلى العالمية الإنسانية لابد أن يمر بالإقليمية المحلية.

انضم ويتمان إلى جماعة البوهيميين قبل أن يصاب بالشلل عام 1873، ومثلت هذه الحادثة نقلة نوعية في مسيرته الأدبية والإنسانية وإم لم تمنعه من الاستمرار في التألق الشعري، ولكن تحول أسلوبه من الواقعي المباشر إلى أسلوب التلميح، وأصبح أكثر مثالية وروحانية وتصوفاً، وانتهى به الحال في ظل أزمته الصحية إلى لزوم بيته وتنقيح مؤلفاته الأدبية ونشر مقالاته بالمجلات والصحف في الولايات المتحدة وخارجها. وقد أطلق عليه الأميركيون لقب «شاعر الشعب» وأُدرج اسمه بعد وفاته في سجل عظماء أميركا.