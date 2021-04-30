«كتاب الإمارات» يثمّن مكرمة حاكم الشارقة

أبوظبي (الاتحاد) - عبّر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، على مكرمته التي خص بها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وجميع المثقفين في الدولة بتخصيصه مبنى يضم مقراً لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وآخر لجمعية الناشرين الإماراتيين.

وثمّن سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد هذه المكرمة، باعتبارها واحدة من عطاءات صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدودة والداعمة للكتّاب والأدباء في الإمارات، والساعية لتوفير أفضل البيئات والظروف لعطائهم الإبداعي، وهو دعم يستند فيه المثقف في بلادنا إلى حالة من الاطمئنان، ما يشكل له دافعاً للاستمرار في إبداعاته تأليفاً ونشراً، وأضاف العميمي: الموقع الجديد لاتحاد الكتاب سيكون محفزاً لاستقطاب الكتّاب والأدباء في الإمارات، وصعيدا مهما لاجتماع مختلف الأجيال من الكتّاب والأدباء بما يساهم في تبادل الخبرات والمعارف والانطلاق نحو آفاق إبداعية جديدة، كما أن التوجيهات التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لمختلف الكتّاب والأدباء باستخدام اللغة الأدبية الراقية في الكتابة والمعبرة عن فكر الكاتب وثقافته، وواقعه، دليل على حرص سموه على الارتقاء بالكلمة والعبارة والفكرة، ومتابعته لمفرزات الساحة الأدبية والفكرية في دولة الإمارات بشكل دقيق.