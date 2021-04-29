«الفجيرة الثقافية» تختتم مبادرة «مكتبة لكل أسرة»

الفجيرة (الاتحاد) - اختتمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس، مبادرة «مكتبة لكل أسرة»، التي هدفت إلى نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع في الإمارة، تزامناً مع شهر القراءة الوطني، كاشفة عن توزيع 5000 كتاب على 320 أسرة مواطنة.

وخلال الحفل، الذي أقيم في مقر الجمعية، كرّم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، المؤسسات والشخصيات التي ساهمت في دعم وإنجاح المبادرة، مثل مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومعهد الشارقة للتراث، والمكتبة العامة بكلباء، ومركز المسبار للدراسات والبحوث، والدكتورة شهد الحمادي، والباحث خالد جميع، ومريم محمد عيسى، وعبدالله راشد الكعبي، إضافة إلى عدد من المتطوعين.

وقال خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المبادرة حظيت بإقبال كبير من قبِل مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى توزيع أكثر من 5000 كتاب من المعارف العامة والكتب العلمية والأدبية والتاريخية المتنوعة إلى 320 أسرة مواطنة ومقيمة في إمارة الفجيرة، ما سيكون له أثر فاعل في شحذ الشخصية الإماراتية وتغذيتها بالطاقات الإبداعية والفكرية، والذي سيسهم في إعداد جيل مثقف قادر على حمل لواء المعرفة وقيادة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وأضاف: «نراهن على الكتاب باعتباره السبيل الأكثر تأثيراً في تشكيل الوعي وتنمية المدارك الثقافية والمعرفية، والنهوض بالمجتمع وتطوّره، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق الريادة العالمية، والوصول بالدولة إلى الرقم واحد عالمياً».

من جهتها، أوضحت وفاء أحمد، مديرة المبادرة، أن دعم المبادرة من قبل الجهات الثقافية الفاعلة يكشف مقدار الوعي في وطننا التواق للريادة والمتعلق بحب المعرفة، كما يؤكد إلى حد كبير تضافر الجهود في إماراتنا الحبيبة من أجل الإسهام في نشر المعرفة وتحقيق التنمية المجتمعية والاستثمار الثقافي في الرأس المال البشري من أجل غد أفضل عنوانه النجاح على مختلف الأصعدة.

وأضافت: «نتطلع إلى استمرار هذه المبادرة المعرفية الخلاقة خلال السنوات المقبلة، ذلك أنه كلما تغلغلت أسباب البناء الثقافي في مجتمعنا، كان الطموح كبيراً والإنجاز أكبر».