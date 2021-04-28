برعاية محمد بن زايد.. مشاركة 800 عارض من 46 دولة في الدورة الـ30 لـ«أبوظبي للكتاب»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

في إطار استعداداته لإطلاق الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي ستقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن، أمس الأول، مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تولي موزة الشامسي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة منصب مديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لتكون أول امرأة تدير معرضاً دولياً للكتاب في المنطقة، وبمشاركة أكثر من 800 عارض حضوريا و افتراضيا من أكثر من 46 دولة من حول العالم.

وفي الكلمة الافتتاحية، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «نسعى لترسيخ مكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب بين أفضل معارض الكتب العالمية، من خلال عقد شراكات دولية بناءة مع رواد القطاع الثقافي حول العالم».

خلال الإعلان عن الاستعدادات للمعرض الذي يقام من 23 إلى 29 مايو المقبل (تصوير: مصطفى رضا)

وأضاف: «يسعدنا هذا العام أن نحتفي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ضيف شرف المعرض، وأن نعلن عن شراكتنا مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، احتفاءً بالروابط الثقافية والحضارية، ولتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني لألمانيا وإسهاماتها في قطاع المعرفة والتبادل الثقافي».

وأوضح: «ندرك في مركز أبوظبي للغة العربية أن الارتقاء بقطاع النشر والأدب يترتب عليه بذل جهود حثيثة تمتد لأبعد من إتاحة المنصات المناسبة للالتقاء الفكري والتعاون بين الأفراد والمؤسسات»، معلنا عن إطلاق أول منصة افتراضية لبيع حقوق النشر على مستوى المنطقة العربية. وقال إنهم اتخذوا خطوات عملية لدعم هذا القطاع من خلال توفير فوائد تحفيزية للناشرين والمؤلفين، لافتاً إلى النقلة النوعية في برنامج «أضواء على حقوق النشر» الذي تم من خلاله رفع عدد المنح المخصصة إلى 300 منحة، إضافة إلى ضم فئتي الكتاب الإلكتروني والكتاب الصوتي إلى الكتاب الورقي المترجم هذا العام.

وأوضح أن عدد المشاركين في هذه الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، أكثر من 800 عارض حضورياً وافتراضياً، من أكثر من 46 دولة.

د. علي بن تميم

وعن حضور طلبة المدارس للمعرض، قال ابن تميم «سنعوض حضور الأطفال ببرامج وجلسات تقام افتراضياً». وفي المؤتمر الصحفي أعلن ابن تميم، تولي موزة الشامسي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة منصب مديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لتكون أول امرأة تدير معرضاً دولياً للكتاب في المنطقة.

إلى ذلك، أكدت الشامسي الجاهزية لاستضافة هذا الحدث المهم، في خطوة تعد تكليلاً لنجاح إمارة أبوظبي في التصدي لتبعات جائحة (كوفيد- 19)، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وإخلاص وتفاني أبطال خط الدفاع الأول.

وقالت: «يمثل المعرض أحد أهم الفعاليات التي تعنى بقطاع النشر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستضيف طيفاً واسعاً من دور النشر العربية والعالمية، كما يوفر منصة للناشرين وأصحاب الفكر والأدباء والمكتبات والوكلاء والهيئات الثقافية والحكومية من حول العالم لتبادل الأفكار واستكشاف أفق التعاون، والتعرف إلى أبرز الاتجاهات والابتكارات في القطاع والاطلاع على أهم الإصدارات الأدبية».

ويستقبل المعرض الزوار في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو المقبل.

موزة الشامسي

إجراءات السلامة

لضمان سلامة الجمهور والمشاركين، اعتمد منظمو معرض أبوظبي الدولي للكتاب إجراءات احترازية لسلامة الجميع، حيث يتوجب على جميع الزوار التسجيل مسبقاً قبل زيارة المعرض للحصول على بطاقة الدخول الإلكترونية، من خلال الموقع الإلكتروني https://adbookfair.com/ أو تطبيق الهاتف المتحرك، وستكون المدة القصوى للزيارة 3 ساعات، مع تزويد الزوار بسوار ورقي ملون عند الدخول لتمكين المنظمين من تحديد موعد انتهاء الزيارة.

وسيتوجب على الزوار والمشاركين تفعيل تطبيق الحصن على هواتفهم الذكية، وإبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف تمت خلال 48 ساعة الماضية، أو علامة (@) أو (E) على التطبيق للتمكن من دخول المعرض، وسيتم إجراء فحص درجة الحرارة عند المداخل. وتخصيص بوابات خاصة للمغادرة لتجنب الازدحام عند المداخل، كما سيتم تحديد القدرة الاستيعابية للقاعات، بواقع شخص واحد لكل 4 أمتار مربعة. وأكد منظمو المعرض ضرورة ارتداء الزوار والعارضين كمامات الوجه طوال الوقت، مع ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الجسدي، وإعلام المنظمين في حال وجود أي أعراض واشتباه بإصابة.