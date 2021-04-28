«وصف مصر».. رحلة إلى زمن نابليون بـ«كلمات من الشرق»

الشارقة (الاتحاد) - أمام ثلاثة وعشرين مجلداً ضخماً مزخرفاً ومرقماً بنقوش ذهبية، يقف الزائر لمعرض «كلمات من الشرق» أمام حركة تاريخية مفصلية من سيرة المنطقة العربية، ليستكشف، في المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بمقرها خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 3 مايو، نسخة من كتاب «وصف مصر»، الذي تم إنجازه خلال الحملة الفرنسية التي قادها نابليون على مصر (1798-1801م).

الزائر للمعرض يحظى بفرصة الاطلاع على جهود فريق من العلماء والفنانين الذين سجلوا مصر بكامل تفاصيلها الثقافية والجغرافية والأنثربولوجية ورسموا صور سكانها وأسواقها ومساجدها وساحاتها ليبدو الوقوف أمام هذه المجلدات والتمعن في صفحاتها عودة إلى حياة مصر في أوائل القرن التاسع عشر.

ويتيح المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من 8:00 مساءً وحتى 12:00 ليلاً، الفرصة للاطلاع على مئات المخطوطات والخرائط واللوحات والصور النادرة التي يعود تاريخها إلى مئات السنين.