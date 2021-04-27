لطيفة بنت محمد تعتمد تشكيل اللجنتين العليا والتنظيمية لمبادرة مقتنيات دبي

دبي (وام)

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتماشياً مع مبادرة «مقتنيات دبي» التي تم إطلاقها مؤخراً برعاية سموه، اعتمدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تشكيل اللجنتين العليا والتنظيمية للمبادرة دعماً لأهدافها الرامية إلى التشجيع على اقتناء وترويج وعرض الأعمال الفنية التي تجسّد روح ورؤية دبي، كما اعتمدت سموها مهام واختصاصات كل من اللجنتين.

وأكدت سموها، أهمية هذه الخطوة في طريق إنجاح أهداف المبادرة، معربة عن ثقتها الكاملة في قدرة أعضاء اللجنتين العليا والتنفيذية على تحقيق ما تصبو إليه المبادرة من غايات في ضوء ما يحملونه من تاريخ طويل وإنجازات مشهود لها في ساحات الفكر والإبداع على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وعن الأساس الذي تنطلق منه جهود الهيئة، قالت: «نعمل في دبي للثقافة على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل العمل الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات ودبي، وهي الأساس الذي نبني عليه كل ما نطلقه من مشروعات ومبادرات تُمكّن المجتمع الثقافي والإبداعي، وتسهم في تأكيد مكانة دبي مركزاً ثقافياً وإبداعياً عالمياً».

وحول تشكيل اللجنتين العليا والتنفيذية لمبادرة «مقتنيات دبي» أوضحت سموها: «حرصنا على الاستفادة من الطاقات الإبداعية المحلية والخبرات العالمية ضمن إطار يجسّد الثراء الثقافي والتنوّع الاجتماعي الذي تتميز به دولة الإمارات، حيث يتمتع الأعضاء بسجل حافل في دعم مجالات الإبداع والفنون في الدولة، سواء كان ذلك عبر مجموعاتهم الخاصة أو إسهاماتهم التنظيمية والأكاديمية التي تحظى بكل الاحترام والتقدير من المجتمع الثقافي والإبداعي المحلي والدولي». وأضافت: «تسليط الضوء على هذا التنوع هو أحد أهم أهداف مبادرة «مقتنيات دبي»، التي أطلقناها كأول مبادرة من نوعها عالمياً، بهدف إثراء المشهد الإبداعي في دبي، تأكيداً على مكانتها عاصمةً للإبداع ووجهة رئيسة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم».

وأعربت سموها عن ثقتها في أن أعضاء اللجنتين سيسهمون في جعل المبادرة علامة فارقة في المشهد الثقافي الإماراتي والخليجي، داعية إياهم إلى أن يوظفوا كل ما لديهم من أفكار في تحويل أهداف المبادرة إلى إنجازات ملموسة تعود بالإيجاب على مسيرة العمل الثقافي في دبي ودولة الإمارات.

وتعد «مقتنيات دبي»، الأولى من نوعها عالمياً، ويتم تنفيذها تحت إشراف حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الأفراد. وتضم المبادرة مجموعة من أهم الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة، ولا سيما المُستلهمة من إرث الإمارات وثقافتها، وتعكس روح دبي وطابعها العالمي، وانفتاحها على مختلف الثقافات واستشراف المستقبل. وتفتح المبادرة المجال لرعاة الفن لعرض مجموعاتهم وللفنانين لضم أعمالهم في منصة فنية جماهيرية، مع توثيق تاريخ دبي وتسليط الضوء على هويتها الحيوية، وتعزيز مكانتها كمركز فني وثقافي عالمي.

قامات ثقافية وخبرات إبداعية

ستتولى اللجنة العليا لمبادرة «مقتنيات دبي» برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الإشراف العام على تطوير منظومة عمل المبادرة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التقييم الفني والإبداعي من خلال نخبة من القامات الثقافية والخبرات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم اللجنة: معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي محمد المر، والسيد عبد المنعم بن عيسى السركال، والسيدة منى عيسى القرق.

وتترأس اللجنة منى فيصل القرق، مديرة إدارة المتاحف في دبي للثقافة، وتضم اللجنة في عضويتها: أنتونيا كارفر، وفينيشيا بورتر، وكاثرين ديفد، ومريم الدباغ، ومنيرة الصايغ، وندى شبوط.