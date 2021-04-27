مخطوطات أثرية للمصحف الشريف في «مكتبة كلباء العامة»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن برنامج فعالياتها الرمضانية، نظمت مكتبة كلباء العامة معرضاً لمخطوطات القرآن الكريم، عرضت خلاله 40 مخطوطاً تكشف تنوّع المدارس والفنون المستخدمة في نسخ القرآن الكريم عبر العصور وخاصة في العصر العثماني.

وجاءت المخطوطات من مقتنيات الخطاط علي الحمادي، الذي قدم على هامش المعرض ورشة عمل حول فن نسخ القرآن والمهارات والأدوات اللازمة للكتابة، حيث درّب المشاركون على نسخ سورة من المصحف بخط النسخ، وباستخدام أدوات الخط العربي.

وقال الحمادي إن مبادرة عرض المصاحف التاريخية متاحة أمام أفراد المجتمع، موضحاً حرصه على اقتناء المصاحف النادرة ورغبته في عرض مقتنياته القيّمة للجمهور، بهدف التنويه إلى أهمية المحافظة على هذا الإرث الذي يمثل علامة مضيئة في التاريخ الإسلامي، وأشار إلى أهمية المعرض للتحفيز على اقتناء مخطوطات القرآن والعناية بإرثها. ويأتي تنظيم المعرض وورشة العمل ضمن مبادرة مجتمعية أطلقتها المكتبة لتسليط الضوء على أشهر مخطوطات القرآن التي كتبها الخطاطون في عصور تاريخية مختلفة.