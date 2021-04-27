ياسمين رئيس: أعشق دور الفتاة الشعبية

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت ياسمين رئيس أن شخصية «فاتن حرفوش» التي تقدمها في مسلسل «ملوك الجدعنة» جذبتها للمشاركة في العمل، وقالت لـ«الاتحاد» إنها تعشق تقديم شخصية الفتاة الشعبية البسيطة.

وأضافت أن شخصية «فاتن» ابنة حي مصر القديمة صاحبة التعليم المتوسط، دور جديد ويمثل تحدياً كبيراً لي، وحاولت لعبه بطريقة سلسة وبسيطة وشبيهة بالواقع، فمن يشاهدها يشعر أنها مرت أمامه أو صادفته في مكان ما.

وتعاني الفتاة من الكثير من التحديات بسبب حبيبها الذي يجسده عمرو سعد، لأنه غير قادر على الزواج وتحاول إقناعه أن يتقدم ويطلبها يدها، وهي البطلة النسائية في المسلسل.

وأشارت ياسمين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها دور فتاة شعبية، ولا تعتبر ذلك نوعاً من التكرار في الشخصيات، فلا توجد فتاة تشبه الأخرى، فالفتيات الشعبيات لسن قالباً واحداً.

وأوضحت رئيس: لا تشغلني البطولة المطلقة بقدر الظهور في دور جيد وعمل مهم، ففي الدراما التلفزيونية كلما كان هناك عدة أبطال كان العمل أمتع وأكثر جذباً للمشاهد.

وقالت رئيس إنها تنتقي أدوارها بشكل جيد، وتفضل تقديم الشخصيات المختلفة، ولديها ما يتيح تقديم أداء مختلف، لافتة إلى أن التعايش بالشكل الصحيح مع كل شخصية يؤكد مصداقيتها، والجمهور يفضل الشخصيات غير المألوفة له.

وذكرت ياسمين أنها خلال موسم عيد الفطر يعرض لها فيلم «قمر 14» ويضم عدداً كبيراً من النجوم منهم خالد النبوي وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، وإخراج هادي الباجوري.

ويقدم العمل قصصاً مختلفة تدور أحداثها في ليلة قمرية واحدة، وهو رومانسي اجتماعي، وأتمنى أن ينال رضا الجمهور، خصوصاً أنه مختلف من جميع الجوانب، كما إنني أستكمل تصوير فيلم «جارة القمر» عقب عيد الفطر.