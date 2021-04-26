«كلمات من الشرق» يعرض مخطوطات ومقتنيات تتجاوز قيمتها 60 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)

بمخطوطات ومقتنيات أثرية نادرة يعود تاريخ بعضها لأكثر من 800 عام ماضية، تفتتح هيئة الشارقة للكتاب فعاليات معرض «كلمات من الشرق»، مستضيفة خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل في مقرها بالشارقة، مقتنيات وكتباً ومخطوطات من مختلف بلدان العالم، تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليون درهم إماراتي.

وينظم المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار جلسات نقاشية وندوات، يقدمها خبراء ومتخصصون في التاريخ والآثار، يتناولون خلالها راهن ومستقبل المخطوطات في العالم ودورها في حفظ سيرة الشعوب، وتوثيق ملامحها الثقافية ومنجزاتها المعرفية.

إلى ذلك، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «نفتح من خلال معرض «كلمات من الشرق» الباب أمام الجمهور للاطلاع على مخطوطات وكتب يعود تاريخها إلى مئات السنين، وتوثق لأحداث ومعارف غيّرت تاريخ المنطقة والعالم، لنؤكد بذلك على رؤية الشارقة التي تؤمن بأن المعرفة رحلة متواصلة وتراكمية وقراءة تاريخها بوعي يفتح أمامنا فرص صناعة المستقبل والنهوض بطاقاته».

وأضاف: «لا يجسد المعرض رحلة في تاريخ معارف وعلوم قدّمها علماء وباحثون منذ قرون وحسب، وإنما يعد شاهداً حياً على جماليات الفنون المستخدمة في صناعة الكتاب قديماً، إلى جانب أنه يكشف حجم الجهد الذي بذله علماء للمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية، وهو ما يشكل دافعاً كبيراً للأجيال الجديدة للعمل والبحث وإدراك أن المعرفة لا تقدم خيرها إلا للمجتهدين والعازمين على خدمة أوطانهم والإنسانية جمعاء».

ومن أبرز ما يستضيفه المعرض، الإصدار الأول من موسوعة «وصف مصر»، الذي يأتي في 23 مجلداً مع 935 رسماً، ويعد خلاصة جهد علماء وفنانين ومختصين بدراسة حملة نابليون بونابرت على مصر، وتمثل الموسوعة أكبر عمل مخصص لدراسة حياة شعب من الشعوب، وهي حتى اليوم أحد أهم المصادر التاريخية.

ويمكن لزائر المعرض الاطلاع على الإصدار الأول لتحفة أعمال المؤلف العثماني «الكاتب شلبي»، وهو كتاب بعنوان: «جهان نُما- مرآة العالم»، الذي جاء بطبعة «إبراهيم متفرّقة» في القسطنطينية عام 1732 ميلادية، ويضم 40 خريطة ورسماً ملوناً، من أبرزها خريطة شبه الجزيرة العربية ونماذج فلكية للكون وخرائط للمناخ والرياح وغيرها.

ويضع المعرض زوّاره أمام كتاب «الرحلة إلى بلاد فارس» للمستشرق «أندريان دوبري»، الذي نشر عام 1819 ويروي فيه تفاصيل رحلته إلى آسيا الصغرى وبلاد ما بين النهرين وتركيا وأرمينيا وبلاد فارس، كما يعرض مجسمات للكرة الأرضية تعود للحقبة من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين، وأبرزها مجسم للكرة الأرضية ومجسم للكرة السماوية بقطر 49 سم قام بتلوينها الفنان «ماتايوس جروتر»، وصدرت في روما بين عامي 1632 و1636.