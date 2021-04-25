تمديد فتـرة استقبال المشاركات في المسابقة الرمضانية الشعرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التسامح والتعايش عن مد فترة المشاركة في المسابقة الرمضانية الشعرية، التي أطلقتها في بداية شهر رمضان أمام المشاركين في الفئات الأربع للمسابقة حتى نهاية الشهر الفضيل، بناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عقب تلقي الوزارة مطالبة عدد كبير من الراغبين بالمشاركة في المسابقة من داخل الدولة وخارجها بتمديد الفترة، لإتاحة فرصة أكبر للجميع.

إلى ذلك، قالت عفراء الصابري، المدير العام في وزارة التسامح والتعايش، إن «المسابقة الرمضانية الشعرية التي أطلقتها الوزارة مع بداية رمضان المبارك تهدف إلى إثراء ثقافة التسامح والتعايش، والتركيز على قيمنا الإماراتية والعربية الأصيلة التي تحرص على تعزيز هذه الثقافة لدى مختلف الأجيال، إضافة إلى احتفائنا بذكرى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال هذا الشهر الكريم باعتباره رمزاً عالمياً في التسامح والأخوة الإنسانية، ولا تزال مآثره تتحدث عنه في شتى بقاع العالم، لذا جعلت وزارة التسامح كلاً من زايد والتسامح ورمضان محاور للمسابقة الشعرية، التي تم تمديد فترتها حتى نهاية رمضان المبارك لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاركين».

وأضافت أن المسابقة توفر فرصة للجميع من الشعراء المتحققين ومن الأجيال الجديدة والمبدعين من مختلف الأعمار والجنسيات، لتقديم إبداعاتهم باللغة العربية في موضوعين رئيسين هما إرث زايد الإنساني، والثاني يتعلق بقيم التسامح والتعايش وتكاملها مع القيم الرمضانية، مؤكدة أن الهدف لا يتوقف عند تعزيز ثقافة التسامح والتعايش، وإنما يتخطاه لدعم اللغة العربية وآدابها وإثراء المحتوى المعرفي للتسامح الإماراتي، وتشجيع الشباب وطلبة الجامعات والموهوبين والمبدعين على الكتابة باللغة العربية باعتبارها لغة التسامح.

وأوضحت الصابري أن التفاصيل المتعلقة بالمسابقة الرمضانية الشعرية، وكيفية المشاركة والشروط والموضوعات المتعلقة بها متاحة عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أنها تنقسم إلى قسمين، الأول للفئة العمرية أقل من 18 عاماً، والثاني يضم الفئة العمرية ما فوق 18، ويمكن للجميع المشاركة من خلال كتابة قصيدة لا يقل عدد أبياتها عن 6 أبيات سواء باللغة العربية الفصحى، أو الشعر النبطي، في موضوعين رئيسين هما زايد والعمل الإنساني، وقيم التسامح والتعايش والأخوة في رمضان، والاشتراك بها من خلال التسجيل على موقع الوزارة، وإرسال مقطع فيديو أو صوتي لإلقاء القصيدة ونسخة مكتوبة منها.

وسيتم منح جوائز مالية قيمة للفائزين بالفئات الأربع وهي فئة حتى 18 سنة (بالشعر الفصيح، والشعر النبطي)، وفئة أكبر من 18 (للشعر الفصيح والنبطي) وستعلن النتائج عقب انتهاء أعمال لجان التحكيم من تقييم الأعمال المقدمة، وفقاً لقواعد المسابقة.