الشارقة تبحث مع سفراء الـ«سيكا» سبل التعاون الثقافي

الشارقة (الاتحاد)

بحث الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، سبل تعزيز آفاق التعاون الثقافي والعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية مع عدد من سفراء بلدان تابعة لـ«منظومة التكامل في أميركا الوسطى» (سيكا) في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع استقبل فيه القاسمي فرانسيسكو شاكون هيرنانديس سفير جمهورية كوستاريكا، وريكاردو لافييري سفير جمهورية بنما، ولارس هنريك بيرا بيريز، سفير جمهورية غواتيمالا، وجوليو سيمون كاستانوس زوين سفير جمهورية الدومينيكان.

وأوضح القاسمي أن الدائرة تعمل لتحقيق نتائج ذات بعد اجتماعي مستدام لمجمل ما تقوده مؤسسات الإمارة، والاستناد إلى المعرفة في تحقيق نهضة مجتمعية، مشيراً إلى أن دور الدائرة يتمثل في تعزيز فرص مؤسسات الإمارة للاطلاع على تجارب نظيراتها العالمية، وبناء جسور تواصل بناءة تنسجم مع توجهات الشارقة.

ولفت إلى أهمية تعزيز مجالات التعاون بين الشارقة ومدن المنظومة في قطاع الثقافة وما يرتبط بها من حركة النشر والترجمة وتبادل المطبوعات الأدبية والثقافية، وبحث فرص إقامة فعاليات جديدة تثري المشهد الثقافي الإماراتي والعربي.

وتناول الاجتماع البنى البيئية والتعليمية والسياحية في مدن المنظومة بهدف التعرف إلى تجاربهم فيها، ودراسة إمكانية إبرام الشراكات بين الجانبين، وأبدى السفراء رغبتهم في عقد شراكات تعليمية مع جامعات الشارقة، وأخرى بيئية للاستفادة من تجربة الإمارة في الاستدامة البيئية.

وقد عبر السفراء عن عزمهم توجيه مجتمعات الأعمال في بلادهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية ودراسة إمكانية بناء علاقات تجارية بين الجانبين.

وتضم «منظومة التكامل في أميركا الوسطى» ثماني دول في أميركا الوسطى هي: كوستاريكا وجمهورية الدومينيكان، وبليز، والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما. وحصلت المنظومة، التي تعرف اختصاراً بـ«سيكا» على الدعم من الجمعية العامة للأمم المتحد عام 1993، ويبلغ عدد سكانها 58 مليون نسمة.