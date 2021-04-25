«جمعة الماجد» يبحث أسس تحقيق مخطوطات الدراسات القرآنية

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، مؤخراً، محاضرة افتراضية بعنوان: «وقفات مع أسس تحقيق مخطوطات الدراسات القرآنية»، قدَّمها يوسف بن مصلح الردادي، أستاذ القراءات القرآنية بكلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بهدف تقديم منهجية مُثلى في التعامل مع مخطوطات الدراسات القرآنية، وبيان خصوصيتها، ولفت عناية الباحثين المتخصصين إلى أبرز المناهج المعاصرة في تحقيقها، بدءاً من اختيار النص المراد تحقيقه وجمع نُسَخِه، وانتهاءً بوضع ملاحقه وفهارسه، تمهيداً لمناقشته أو تحكيمه أو نشره.

وتناولت المحاضرة محاور تعريف النص القرآني المحقق وكيف نختاره؟ ولماذا نحققه؟ ومظانّ المخطوطات القرآنية بين الفهارس والدراسات العلمية، وأبرز المناهج المعاصرة في تحقيق المخطوطات، وما لا يسع محقق المخطوطات القرآنية تركه.

وعن معايير اختيار النص المراد تحقيقه، قال الردادي: إنها تتلخص في مراعاة حال الباحث المحقق ومستواه العلمي، ومراعاة ضوابط الجهة التي يجري التحقيق تحت مظلتها سواء كانت جامعة أو مركزاً علميّاً، ومراعاة حال النص المراد تحقيقه.