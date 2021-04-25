يسرا المسعودي تدافع عن دورها في «القاهرة كابول»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أثنى الجمهور العربي على أداء يسرا المسعودي، لدور زوجة الإرهابي «الشيخ رمزي» بمسلسل «القاهرة كابول»، خاصة مشهد محاولة قتله بعد علمها زواجه من أخرى، والذي تحول إلى «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصدرت يسرا محركات البحث الإلكتروني، وأشاد عددٌ كبير من رواد التواصل الاجتماعي بأدائها الدرامي، عدا جمهور بلدها تونس الذي اعتبر دورها تقليلاً من شأن المرأة التونسية، وشن عليها هجوماً حاداً علي مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى حد التهديد بالقتل.

وكشفت المسعودي لـ«الاتحاد»، عن أنها لا تعلم سبب الهجوم القاسي عليها من الجمهور التونسي عن شخصية «حليمة»، التي تجسدها في المسلسل، وهي الزوجة الثالثة للإرهابي «رمزي»، والذي يجسد دوره طارق لطفي، وهي شخصية معقدة نفسياً تمر بالعديد من الصراعات بسبب الأجواء المحيطة بها، بالإضافة إلى غيرتها الشديدة وتهديده بالقتل إذا حاول الزواج من أخرى.

وأضافت أن العمل يقدم العديد من النماذج الواقعية التي حدثت بالفعل، ومنها قضية جهاد النكاح، وقد وقع في فخها العديد من الفتيات حول العالم، اللاتي خدعن باسم الدين، وهدفنا إيصال رسالتنا دون الإساءة إلى أحد أو التقليل من شأن المرأة في أي بقعة حول العالم، وليس المرأة التونسية فقط.

وأشارت يسرا إلى أنها تجسد الواقع الأليم الذي تتعرض له المرأة في مجتمعاتنا العربية بسبب الفهم الخاطئ للدين، وحول القضية المثارة، أن البرامج بالتلفزيون التونسي قد استضافت عدداً كبيراً من الفتيات التونسيات اللاتي وقعن في ذلك الفخ، لذلك تساءلت لماذا هذا الهجوم عليّ وتهديدي بالقتل.

ووجهت المسعودي رسالة للجمهور التونسي قائلة: «ليس تجسيدي دوراً ترفضه القيم والعادات والتقاليد العربية أنه يمثل فتيات مجتمع بلدي، فالدراما هي مرآة المجتمع».

وتدور أحدث «القاهرة كابول»، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر، مسلطاً الضوء على الأعمال الإرهابية بالمنطقة، ويناقشها من خلال ثلاث قصص درامية.