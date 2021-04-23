مبدعون: تطوير القوز يرسخ دور دبي في الصناعات الإبداعية

دبي (الاتحاد)

أكد مبدعون ممن شاركوا في ورشة «مسرعات القوز» التي عقدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي في السركال أفينيو بمنطقة القوز، بحضور ممثلين عن أعضاء لجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية، وممثلين عن المجتمع الإبداعي في الإمارة، على أن مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، بحد ذاته، يشكل خطوة تاريخية ترسخ دور دبي منبعاً للابتكار الخلاق في الصناعات الإبداعية.

محمد سعيد حارب

وقال محمد سعيد حارب، أحد ممثلي المجتمع الإبداعي الذين شاركوا في الورشة على أهمية المشروع، مشيراً إلى أن الواقع في منطقة القوز يثبت إمكانية تحويل البيئة الصناعية إلى بيئة إبداعية، موجهاً شكره إلى «دبي للثقافة» على جهودها وعلى جمعها لكل الجهات المعنية في هذا اللقاء الذي يسعى إلى تحديث التشريعات وتوفير المحفزات عبر الاستماع إلى الفنانين، والتعرف إلى حاجاتهم.

عبد الله الملا

وأشار عبد الله الملا إلى أن الورشة أنتجت مخرجات مهمة لمعالجة نقاط التحدي التي تواجه المجتمع الإبداعي في منطقة القوز، خاصة البيئة التي يطمح إليها المبدعين، بما فيها تراخيص العمل، ونوع عقود الإيجار، وتقسيم المناطق، وما إلى ذلك، مؤكداً أن وضع الأطر لتسهيل تلك الأمور، لا بد أن يكون له تأثير مضاعف ينعكس على القطاعات الأخرى.

فيلما جوركوت

وأوضحت فيلما جوركوت، المدير التنفيذي للسركال أن كون دبي تحتل مكانة رائدة في المنطقة على صعيد البنية التحتية للفنون والاقتصاد الإبداعي، بفضل المبادرات المحلية المميزة في الإمارة، مثل السركال، أدى بالضرورة إلى التوجه نحو وضع سياسات معاصرة ترتقي بهذه المكانة وتعززها. وقالت: «إن صياغة خطة لتعزيز منطقة القوز تقوم في جوهرها على المجتمع الإبداعي والخبرات والمعرفة هي خطوة تاريخية من قبل الحكومة لترسيخ دور دبي منبعاً للابتكار الثوري والخلاق في الصناعات الإبداعية».

إرادة وعزم

أما بثينة كاظم، مؤسسة سينما عقيل، فقالت: «هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذا التجمع والتحالف المعني بالمجتمع الإبداعي. إن الجهود التي تقوم بها دبي للثقافة لإنشاء بنية تحتية متكاملة ومنظومة شاملة لخدمة الصناعات الإبداعية، وإحداث تغيير حقيقي من خلال تحويل التحديات والمعوقات التي يواجهها المبدعون إلى نقاط قوة، هي حقيقة جهود استثنائية، وتتطلب عملاً على المدى الطويل. هذه الجهود تعكس الإرادة والعزم من الهيئة على تشكيل نظرة حقيقية وواقعية عن تطلعات المجتمع الإبداعي والعمل على تلبيتها، وهو برأيي ما سيضمن تحقيق التحول الحقيقي والمنشود الذي نتطلع إليه جميعاً».

هند بن دميثان

تصنيع محلي

وأعربت هند بن دميثان، صاحبة استوديو «همزة وصل» عن تفاؤلها بانطلاق المشروع، وعن أهمية إقامة المجمع الإبداعي في القوز، وقالت: «إن النقطة المحورية التي يمكن أن يوفرها المشروع تكمن في إنتاج المواد في دبي بدلاً من شحنها من خارج الدولة، خاصةً عندما يكون لدينا بنية تحتية تمكّننا من تصنيع هذه العناصر بتكلفة مساوية للتصنيع في بلدان أخرى، ما يجعل المبدعين قادرين على الإنتاج بكم أكبر، ويحفزهم في ذلك الدعم الذي يشعرون به من قبل الجهات الحكومية».

نجاح للجميع

بينما أوضح داريوش زاندي الذي يعيش في دبي منذ 40 عاماً «تشكل هذه الورشة خطوة مهمة للغاية، خاصة أنها أتاحت لنا الفرصة للتعبير عن قصصنا والتحديات الماثلة أمامنا. فمعاً، وعن طريق تبادل رؤى النظر، سنشهد النجاح. لطالما كنت أطمح لأن أجد فضاءً للعمل والعيش والترفيه، وهذا المشروع يسعى لتحقيق ذلك. بالنسبة لي، النتيجة الأهم لهذا المشروع هي نجاح الإمارة، والذي يعتبر في النهاية نجاحاً لنا أيضاً».

تالا بدري

التنفيذ والشفافية

وبدورها عبّرت تالا بدري عن سعادتها بالمشروع وتفاؤلها بتحقيق أهدافه وخططه، مضيفة: «أعتقد أن أهم شيء يجب القيام به هو الانتهاء من الخطة ووضعها موضع التنفيذ، وإعلام الجمهور بما يحدث لضمان الشفافية».