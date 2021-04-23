ورش لتعليم السدو والصلصال في بيت الحرفيين

فاطمة عطفة (أبوظبي)

يحتفي بيت الحرفيين، ضمن برنامجه الرمضاني، بالحرف اليدوية، حيث تقام فيه مختلف الورش الفنية والحرف التقليدية، مثل حرفة «السدو». وأول أمس نظم القائمون على برنامج رمضان ورشة عمل السدو، إضافة إلى ورشة فنون صناعة الفخار «الصلصال»، حضرها العديد من الشباب والشابات الذين يحبون العمل بهذه الفنون، حيث قامت بخيتة ناصر بتعليم ضفر خيوط الصوف لتعمل منها أشكالاً متنوعة مثل الحقائب الصغيرة المزينة بضفائر دمجت فيها أعداداً ملونة من خيوط الصوف، مؤكدة: حرفة السدو من الحرف التقليدية التي تعملنا الشغل فيها من أمهاتنا وجداتنا، وفيها تستخدم صوف الأغنام ووبر الجمال وشعر الماعز أيضا، لكن اليوم في هذه الورشة أستخدم خيوط الصوف الملونة لأعمل شكل ضفرة يعلق بها عدة «طرة»، وهي مجموعة من الخيوط المربوطة مع بعضها من طرف واحد لتزين هذه الضفيرة، التي يمكن أن تزين فيها الحقائب أو الصمديات في المنزل.

ومن الحضور في ورشة السدو لين، وآن، وهما من أميركا، حيث عبرتا عن إعجابهما بهذه الفنون التراثية التي تشكل العديد من التصاميم الجميلة والمميزة بأشكالها الهندسية التي تعكس الهوية الاجتماعية والبيئة.

أما ورشة الصلصال، فقد أشرفت عليها وقامت بالتمرين فيها على أشكال من القوالب المصنعة، هبة ماجد، أستاذة الفخار في «بيت الحرفين» و«المرسم الحر».