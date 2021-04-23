جرتشن روبين: نظام خارجي هدوء داخلي

في هذا الدليل الممتع سهل الاستخدام نحو التخلص من الفوضى، تبيَّن لنا المؤلفة كيف نسيطر على أشيائنا، وبالتالي على حياتنا.

حيث إن خلق النظام من الممكن أن يجعل حياتنا أكثر سعادة، وصحة، وإنتاجية، وإبداعاً. غير أن الحلول الجامدة الموحَّدة لا تصلح لغالبيتنا، وعندما نعدِّل نهجنا كي يتوافق مع تحدياتنا وعاداتنا الخاصة، يكون بوسعنا العثور على الرضا والسلام الداخلي.

تقترح «روبين»، بأسلوب مرح وبفكرة واضحة عما هو واقعي لمعظم الأشخاص، عشرات من النصائح والحيل القابلة للتطبيق من أجل بناء بيئة أكثر هدوءاً وتنظيماً، منها:

- إياك أن تخزن أشياء متنوعة ومختلفة مع بعضها.

- اسأل نفسك: «هل أحتاج أكثر من واحدة؟»

- تذكر: إذا لم تستطع أن تجد شيئاً مرة أخرى، فلن يمكنك استخدامه.

عن طريق التخلص من الأشياء التي لا نستخدمها، أو لا نحتاج إليها، أو لا نحبها، سنحرر عقولنا «وأرففنا» من أجل الأشياء التي نقدرها حقّاً.

* المؤلفة: جرتشن روبين

* المترجم: محمد فتحي خضر

* الناشر: دار الكرمة

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