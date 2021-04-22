«كلمة» ينعى أحد أهم مترجميه

أبوظبي (الاتحاد) - نعى مشروع «كلمة» للترجمة، في مركز أبوظبي للغة العربية، المترجم الأردني «عمر سليم التل» الذي وافته المنيّة مطلع هذا الأسبوع في العاصمة الأردنية عمّان.

ويعد عمر التل أحد المترجمين المتميزين ممن تعاونوا مع مشروع «كلمة» للترجمة، ويُشهد له بالكفاءة والالتزام.

عمل التل مع مشروع «كلمة» منذ العام 2013، وكانت البداية بترجمة كتاب «الإنسان والدولة والحرب»، تلته ثلاثة كتب هي: «الزيتون: التاريخ الكوني»، و«ذوّاقة العسل: انتقاء العسل وتذوقه ومزاوجته، مع دليل لأكثر من 30 نوعاً»، و«النشاط الإشعاعي».

ولشديد الأسف، وافته المنيّة قبل أن يكمل الكتاب الخامس، وهو كتاب «العنبيات: التاريخ الكوني».

عمل عمر سليم التل مديراً للمنتدى العربي في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 1993 - 2014، وحمل شهادتي الماجستير في التاريخ والبكالوريوس في العلوم السياسية.

ألّف وترجم وراجع عدداً من الكتب، نذكر منها: كتاب «متصوفة بغداد في القرن السادس الهجري» الصادر عام 2009، وكتاب «الرفاه» لمؤلفه ماري دالي، وكتاب «الحرب الأهلية الإسبانية» لمؤلفه خوليان كازانوفا.