استقبال طلبات المشاركة في «فارس الشعر»

يواصل مهرجان الشارقة القرائي للطفل استقبال طلبات المشاركة في مسابقة «فارس الشعر» التي ينظمها سنوياً بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لغاية 6 مايو عبر الرابط: https://bit.ly/3ehSiNI حيث سيتم تأكيد قبول طلب المشاركة عن طريق تواصل إدارة المهرجان بشكل مباشر مع المشاركين.

ورصد المهرجان، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، للفائزين بالمسابقة جوائز قيّمة حيث سيحصل صاحب المركز الأول على ثلاثة آلاف درهم وبُردة الشِعر، والفائز بالمركز الثاني ألفيّ درهم، فيما سينال المركز الثالث جائزة قدرها ألف درهم. وتسعى الهيئة من خلال المسابقة إلى النهوض بالذائقة الأدبية للأطفال واليافعين، وإيجاد جيل جديد من الشعراء قادر على قراءة القصائد العربية وحفظها والتمكّن من إلقائها أمام الجمهور.

وتستهدف الجائزة ثلاث فئات؛ الأولى طلبة الصفوف الابتدائية من الأول حتى الرابع، حيث ينبغي على المشاركين حفظ قصيدة واحدة من 10 أبيات من جملة قصائد مختارة لهذه الفئة، سيتم توجيه المشاركين لإلقائها أمام لجنة التحكيم؛ فيما تضم الفئة الثانية طلبة الصفوف المتوسطة من الخامس وحتى الثامن، الذين يجب عليهم حفظ وإلقاء قصيدتين من 10 أبيات من قصائد خاصة لهذه الفئة؛ أما الفئة الثالثة فهي موجهة للطلاب من الصف التاسع وحتى الثاني عشر، حيث يستوجب عليهم حفظ ثلاث قصائد مختارة ليتم إلقاؤها أمام لجنة التحكيم.

وحددت لّجنة تنظيم المسابقة عدداً من الشروط للمشاركة، منها حفظ المتسابق لعدد من القصائد وفق الفئة التي يتبعها، والتمكّن من النطق الصحيح للكلمات مع جودة الضبط ومخارج الحروف، كما حددت على المتسابقين امتلاك مهارات الإلقاء والتعبير، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار شخصية المتسابق خلال الإلقاء ومدى تمكنه من القصيدة. ويمكن للمدارس الراغبة في المشاركة في المسابقة ترشيح ثلاثة في كل مجالات المسابقة، على أن تتولى تدريبهم على الحفظ والإلقاء وتأهيلهم للمشاركة، وضرورة تحديد مجال المشاركة في استمارة التقدم للمسابقة.

وحول تنظيم المسابقة قالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل: «المسابقة جزء من استراتيجية المهرجان وأهدافه الرامية إلى غرس الثقافة الأصيلة وتعلم اللغة العربية في الأجيال الجديدة لتكون قادرة على بناء أوطانها، فالاهتمام باللغة العربية وتكريسها في نفوسهم هو اهتمام بمستقبل الأجيال الجديدة واستثمار في وعيها وهويتها وانتمائها».

وتابعت: «نحرص في المهرجان على تقديم كلّ ما يخدم النهوض بطاقات الأطفال واليافعين وإبداعاتهم ويتيح الفرص أمامهم لاكتشاف المزيد عن عوالم الأدب والفن، فواجبنا هو أن نقود هذا الجيل نحو المزيد من الإبداع الذي نعتبره المحرّك الأساسي لتنمية الإنسان، ونأمل أن تحقق المسابقة غايتها وتكشف لنا عن شعراء جدد يثرون المشهد الثقافي العربي مستقبلاً».

ويقام مهرجان الشارقة القرائي للطفل هذا العام خلال الفترة 19 – 29 مايو المقبل تحت شعار «خيالك»، متخذاً الإجراءات الاحترازية والوقائية اللاّزمة لضمان حماية المشاركين والزوار، حيث وضعت إدارة المهرجان خطة متكاملة لإجراء تعقيم يومي لمرافق وقاعات وردهات المهرجان، إلى جانب توفير ماسحات حرارية ومعقمات للأيدي، والتأكيد على الالتزام بارتداء الأقنعة وترك مسافة أمان.