الأرشيف الوطني ينظم مؤتمراً حول الترجمة في العصر الرقمي

أبوظبي (وام)

ينظم الأرشيف الوطني مؤتمراً افتراضياً للترجمة تحت شعار: «الترجمة في العصر الرقمي بين التقنيات الحديثة وتحديات النص التاريخي»، في الـ 29 من يونيو المقبل، انطلاقاً من اهتمامه بالترجمة كعملية فكرية كفيلة بنقل التراث الفكري بين الأمم، وما لها من أثر في نمو المعارف الإنسانية، وتعزيزاً للترجمة كضرورة ملحة في نقل العلوم، والاستفادة منها في إثراء ذاكرة الأجيال.

ودعا الأرشيف الوطني خبراء الترجمة والمختصين والباحثين في الجامعات والمراكز العلمية للمشاركة في المؤتمر، وإرسال ملخص عن بحث كل مشارك باللغة العربية أو الإنجليزية، مع بياناته كاملة، في موعد أقصاه 25 أبريل الجاري على البريد الإلكتروني: NATC@na.ae.

ويتضمن مؤتمر «الترجمة في العصر الرقمي بين التقنيات الحديثة وتحديات النص التاريخي» عشرة محاور هي: تشابكات الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي، ومعضلة الترجمة التاريخية: الوثائق القديمة نموذجاً، وآليات العولمة وطرائق الترجمة في العصر الرقمي، والترجمة والهوية: ترجمة التاريخ الشفاهي والسرديات الشعبية، والإشكاليات اللغوية والثقافية في الترجمة التحريرية والشفوية، والمعنى الضائع في الترجمة: نقل الثقافة الإسلامية إلى اللغات الأخرى، وتحديات ترجمة اللهجات المحلية والعامية والثقافات الفرعية، والترجمة وحوار الحضارات في الألفية الجديدة، والترجمة والاتجاهات الاستشراقية: الجزيرة العربية والخليج العربي في الثقافة الغربية، وترجمة التراث المحلي: الأدب الإماراتي مترجماً إلى الإنجليزية.

إلى ذلك، قال حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية: «يولي الأرشيف الوطني الترجمة اهتماماً كبيراً في إصداراته وفي إثراء مكتبته بالكتب القيمة ذات الصلة بأهدافه التي ترمي إلى حفظ ذاكرة الوطن، وهو يتطلع عبر هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على واقع الترجمة في العصر الحديث، وعلى تحديات التي تواجهها، تشجيعاً على الإسهام في تفعيل حركة الترجمة المثمرة التي تحافظ على مضمون النص وقيمته، وهذا النوع من الترجمة يستدعي من المترجم أن يستوعب النص استيعاباً يتعدى الشكل والأسلوب إلى مضامينه وأفكاره، ما يتطلب مهارة فكرية ولغوية فائقة، ويرقى إلى مستوى الإبداع، وهذا مطلوب جداً في عصرنا الحالي الذي أحدث فيه التطور الرقمي تحولاً كبيراً في مجال الترجمة، وساعدت التكنولوجيا الحديثة على زيادة الكفاءة والإنتاجية، ووفرت الكثير من الوقت». وأضاف: «حرصنا في هذا المؤتمر على تنوع المحاور لكي تستقطب جوانب من شؤون الترجمة وتحدياتها في الحاضر والمستقبل، مع اهتمامنا الكبير بالتاريخ والتراث، وبالترجمة الشفوية والتحريرية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية، وتصدير ثقافتنا وحضارتنا للعالم، وتعزيز البحث العلمي بالثقافات الأخرى».