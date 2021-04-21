«كلمات من الشرق» يعرض مخطوطات وقطعاً أثرية نادرة

الشارقة (الاتحاد)

تنظّم هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 3 مايو المقبل، في مقرّها بالشارقة، معرض «كلمات من الشرق»، الذي يفتح المجال أمام الجمهور للاطلاع على كتب ووثائق وقطع أثرية نادرة من المقتنيات المحلية، مما تعرضه متاحف العالم.

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تروي الهيئة من خلال المعرض جوانب مهمة من ذاكرة المعرفة الإنسانية، ويجسد برنامج المعرض رؤية الشارقة التي وضع دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى بناء مجتمع المعرفة، وتحقيق النهضة المجتمعية بالاستناد إلى جسور التواصل الثقافي مع ماضي وراهن الحضارات والشعوب».

وتابع: «نوجه من خلال المعرض رسالة للأجيال الجديدة، نؤكد لهم أن كل ما نعيشه اليوم من تطوّر ونقلة تكنولوجية معاصرة، لم يكن ليتحقق لولا مسيرة طويلة خاضها علماء ومبدعون ومفكرون خلال مئات السنين الماضية، قدموا فيها معارف كبيرة، ومهمتنا اليوم أن نستكمل هذه المسيرة ونحقق إنجازات جديدة تضاف إلى تاريخ الإنسانية».

وتعقد الهيئة ضمن فعاليات المعرض جلسات ثقافية وندوات، يقدمها خبراء ومتخصصون في التاريخ والآثار، للوقوف عند دور المخطوطات والوثائق في الكشف عن منجزات وعلوم وسير الشعوب والثقافات حول العالم، وأهمية الحفاظ عليها للأجيال الجديدة.

ويستضيف المعرض علي بن إبراهيم النملة، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي الأسبق؛ والباحث والكاتب الإماراتي أحمد محمد عبيد، في جلسة «مستقبل المخطوطات» للحديث عن التحديات التي تواجه المخطوطات في عبورها للمستقبل، وأهمية حفظها لضمان بقائها للأجيال المقبلة.

ويعقد المعرض في الـ30 من أبريل جلسة «المخطوطات في عصر التحول الرقمي»، يناقش فيها عبد الواحد النبوي وزير الثقافة المصري الأسبق، وأستاذ التاريخ في جامعة الأزهر؛ ومحمد كامل مدير المخطوطات في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث – دبي، مراحل تطور العمل المرتبط بالمخطوط، وآلية الاستفادة من أدوات ومعطيات الواقع الرقمي الذي أتاح حفظ نسخ رقمية من المخطوطات.

ويلتقي هوغو ويتشريك، مؤسس «أنتيكواريات إنلبريس» للكتب النادرة، وبسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي، في جلسة، يوم 2 مايو بعنوان «حياة المخطوطات» للحديث عن جهود المتاحف والمراكز المتخصصة لحماية وحفظ المخطوطات.